Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2026-2027: le date di tutte le tappe e quando si svolgono i Mondiali

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026-27 prenderà il via nel fine settimana del 24-25 ottobre da Sölden, con i tradizionali giganti. Sarà l’inizio di una stagione che si svilupperà sino al 25 marzo, giorno in cui a Sun Valley (Stati Uniti) si disputeranno le ultime gare dell’annata agonistica. Cinque mesi esatti di competizioni all’interno del quale sono incastonati anche i Mondiali.

Ovviamente, la manifestazione iridata, non assegnerà punti valevoli per la Sfera di cristallo. L’appuntamento dove saranno conferite le medaglie è programmato a Crans Montana (Svizzera) nella prima metà di febbraio. Per quanto concerne la Coppa del Mondo, sono previste 43 prove maschili e 40 femminili. Come sempre sono più le gare tecniche (23 fra i maschi e 22 fra le donne) di quelle veloci (rispettivamente 20 e 18).

Delle 83 competizioni in calendario, ne sono programmate 12 in Italia. Il Circo Bianco farà tappa nel nostro Paese in due momenti ben distinti. Nella seconda metà di dicembre per quanto riguarda il settore maschile (Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio) e nel cuore di gennaio per quanto concerne l’ambito femminile (Val di Fassa, Cortina d’Ampezzo, Kronplatz).

COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2026-2027

Sa. 24/10/26 – GS Sölden (Aut)

Sa. 14/11/26 – SL Levi (Fin)

Sa. 21/11/26 – SL Gurgl (Aut)

Sa. 28/11/26 – GS Killington (Usa)

Do. 29/11/26 – SL Killington (Usa)

Sa. 05/12/26 – GS Tremblant (Can)

Do. 06/12/26 – GS Tremblant (Can)

Ve. 11/12/26 – DH Beaver Creek (Usa)

Sa. 12/12/26 – DH Beaver Creek (Usa)

Do. 13/12/26 – SG Beaver Creek (Usa)

Ve. 18/12/26 – SG St. Moritz (Sui)

Sa. 19/12/26 – SG St. Moritz (Sui)

Do. 20/12/26 – GS St. Moritz (Sui)

Ma. 22/12/26 – SL Courchevel (Fra)

Lu. 28/12/26 – GS Gosau (Aut)

Ma. 29/12/26 – SL Gosau (Aut)

Lu. 04/01/27 – GS Flachau (Aut)

Ma. 05/01/27 – SL Flachau (Aut)

Sa. 09/01/27 – DH Val di Fassa (Ita)

Do. 10/01/27 – SG Val di Fassa (Ita)

Ve. 15/01/27 – DH Cortina (Ita)

Sa. 16/01/27 – DH Cortina (Ita)

Do. 17/01/27 – SG Cortina (Ita)

Ma. 19/01/27 – GS Kronplatz (Ita)

Sa. 23/01/27 – GS Jasna (Svk)

Do. 24/01/27 – SL Jasna (Svk)

Ve. 29/01/27 – GS Kranjska Gora (Slo)

Sa. 30/01/27 – SL Kranjska Gora (Slo)

Sa. 20/02/27 – SG Lenzerheide (Sui)

Do. 21/02/27 – SG Lenzerheide (Sui)

Sa. 27/02/27 – DH Garmisch (Ger)

Do. 28/02/27 – DH Garmisch (Ger)

Sa. 06/03/27 – GS Soldeu (And)

Do. 07/03/27 – SL Soldeu (And)

Ve. 12/03/27 – DH Narvik (Nor)

Sa. 13/03/27 – SG Narvik (Nor)

Sa. 20/03/27 – DH Sun Valley (Usa)

Do. 21/03/27 – SG Sun Valley (Usa)

Ma. 23/03/27 – GS Sun Valley (Usa)

Gi. 25/03/27 – SL Sun Valley (Usa)

COPPA DEL MONDO MASCHILE 2026-2027

Do. 25/10/26 – GS Sölden (Aut)

Do. 15/11/26 – SL Levi (Fin)

Do. 22/11/26 – SL Gurgl (Aut)

Sa. 28/11/26 – SG Copper Mt. (Usa)

Do. 29/11/26 – GS Copper Mt. (Usa)

Gi. 03/12/26 – DH Beaver Creek (Usa)

Ve. 04/12/26 – DH Beaver Creek (Usa)

Sa. 05/12/26 – SG Beaver Creek (Usa)

Do. 06/12/26 – GS Beaver Creek (Usa)

Sa. 12/12/26 – GS Val d’Isère (Fra)

Do. 13/12/26 – SL Val d’Isère (Fra)

Ve. 18/12/26 – SG Val Gardena (Ita)

Sa. 19/12/26 – DH Val Gardena (Ita)

Do. 20/12/26 – GS Alta Badia (Ita)

Lu. 21/12/26 – SL Alta Badia (Ita)

Me. 23/12/26 – SL Madonna di Campiglio (Ita)

Lu. 28/12/26 – DH Bormio (Ita)

Ma. 29/12/26 – SG Bormio (Ita)

Sa. 02/01/27 – GS Kranjska Gora (Slo)

Do. 03/01/27 – SL Kranjska Gora (Slo)

Sa. 09/01/27 – GS Adelboden (Sui)

Do. 10/01/27 – SL Adelboden (Sui)

Ve. 15/01/27 – SG Wengen (Sui)

Sa. 16/01/27 – DH Wengen (Sui)

Do. 17/01/27 – SL Wengen (Sui)

Ve. 22/01/27 – SG Kitzbühel (Aut)

Sa. 23/01/27 – DH Kitzbühel (Aut)

Do. 24/01/27 – SL Kitzbühel (Aut)

Ma. 26/01/27 – GS Schladming (Aut)

Me. 27/01/27 – SL Schladming (Aut)

Sa. 30/01/27 – SL Chamonix (Fra)

Sa. 20/02/27 – DH Garmisch (Ger)

Do. 21/02/27 – SG Garmisch (Ger)

Sa. 27/02/27 – DH Saalbach (Aut)

Do. 28/02/27 – SG Saalbach (Aut)

Sa. 06/03/27 – DH Kvitfjell (Nor)

Do. 07/03/27 – SG Kvitfjell (Nor)

Sa. 13/03/27 – GS Åre (Swe)

Do. 14/03/27 – SL Åre (Swe)

Sa. 20/03/27 – DH Sun Valley (Usa)

Do. 21/03/27 – SG Sun Valley (Usa)

Me. 24/03/27 – GS Sun Valley (Usa)

Gi. 25/03/27 – SL Sun Valley (Usa)

MONDIALI CRANS MONTANA 2027

Lu. 01/02/27 – Gara a squadre miste

Gi. 04/02/27 – SG femminile

Ve. 05/02/27 – SG maschile

Sa. 06/02/27 – DH femminile

Do. 07/02/27 – DH maschile

Ma. 09/02/27 – SC a coppie femminile

Me. 10/02/27 – SC a coppie maschile

Gi. 11/02/27 – GS femminile

Ve. 12/02/27 – GS maschile

Sa. 13/02/27 – SL femminile

Do. 14/02/27 – SL maschile