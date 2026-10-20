Calendario Champions League oggi: orari partite 20 ottobre, dove vederle in tv e streaming

Per la Champions League 2026-2027 non c’è pausa. Dopo i match di settimana scorsa, la League Phase della competizione per club più importante d’Europa è pronta nuovamente a tornare in scena con tantissime gare del terzo turno. Si va quindi verso la metà del percorso di questo primo segmento della manifestazione.

In questo martedì 20 ottobre, saranno 9 le partite in agenda: 2 nello slot delle ore 18.45 e 7 in quello delle 21. In serata le italiane: Napoli in casa con i sempre temibili norvegesi del Bodo/Glimt, Roma all’Olimpico contro gli abbordabili slovacchi dello Slovan Bratislava

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di martedì 20 ottobre della terza giornata della League Phase della Champions League 2026-2027. Le gare saranno visibili in diretta tv tutte sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Martedì 20 ottbre

18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Sabah-Borussia Dortmund – Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Fenerbahçe-Slavia Praga – Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Napoli-Bodo/Glimt – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Roma-Slovan Bratislava – Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 PSG-Barcellona – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Manchester City-AEK – Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Liverpool-Villarreal – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Stoccarda-Atletico Madrid – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Porto-PSV – Sky Sport 258 e in streaming su NOW e Sky Go