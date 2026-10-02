Calendario A1 volley femminile: orari partite 3-4 ottobre, tv, programma, streaming

Prende il via la Serie A1 femminile 2026-2027, con quattordici squadre ai nastri di partenza e una prima giornata che permetterà subito di osservare all’opera organici profondamente rinnovati. Conegliano resta il riferimento da inseguire, Milano prova ad accorciare le distanze, mentre Scandicci, Novara e Chieri vogliono inserirsi nella corsa al vertice. Il programma si aprirà sabato 3 ottobre alle 20.30 all’Allianz Cloud con Numia Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze: la formazione di Gianlorenzo Blengini riparte da Paola Egonu, Anna Danesi ed Eleonora Fersino, ma dovrà costruire nuovi equilibri in regia e sulle bande. Firenze, affidata ad Alessandro Orefice, si presenta invece con un attacco profondamente modificato, nel quale Bianca Cugno, Caitie Baird e Paulina Damaske saranno chiamate ad assumersi importanti responsabilità offensive.

Il confronto di maggiore richiamo della domenica è Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri, in programma alle 16.00 al Pala BigMat di Firenze. Dopo l’addio di Ekaterina Antropova, Scandicci deve ridisegnare le proprie gerarchie offensive attorno a Kiera Van Ryk, con Maja Ognjenović chiamata a sfruttare le numerose alternative rappresentate anche da Caterina Bosetti, Avery Skinner e Julia Bergmann. Chieri può opporre una struttura maggiormente consolidata, con Sarah van Aalen in regia, Anett Németh opposta e Stella Nervini in banda, oltre a un reparto centrale impreziosito dall’arrivo di Marina Lubian.

Alle 17.00 il Pala Megabox di Pesaro ospiterà Vallefoglia-San Giovanni in Marignano. La Megabox riparte da Erblira Bici, Gaia Giovannini e Chiara De Bortoli, affidando la regia a Jenna Gray e inserendo Alexandra Frantti dopo l’infortunio di Loveth Omoruyi. Per la neopromossa guidata da Massimo Bellano sarà immediatamente un test significativo: Martina Bracchi, Alice Nardo e Sara Panetoni costituiscono il nucleo delle conferme, mentre Rachele Morello e Anna Adelusi sono tra i volti nuovi più interessanti.

Sempre alle 17.00, ma al Biella Forum, Busto Arsizio affronterà Novara. La UYBA di Enrico Barbolini ha puntato su un gruppo giovane, nel quale Nanami Seki e Melanie Parra rappresentano due dei principali punti di riferimento. Dall’altra parte la Igor ritrova Massimo Barbolini e presenta un potenziale offensivo importante con Tatiana Tolok, Britt Herbots e Lina Alsmeier, orchestrate da Carlotta Cambi. Novara parte con ambizioni di alta classifica, mentre per Busto sarà interessante verificare quanto rapidamente le numerose nuove giocatrici riusciranno a trovare i necessari automatismi.

Bergamo-Macerata, alle 17.00 al Pala Facchetti di Treviglio, metterà di fronte due formazioni che hanno modificato parecchio i rispettivi organici. Marcello Cervellin dispone di numerose alternative in posto quattro, con Elena Pietrini, Lena Stigrot e Adelina Ungureanu, mentre Kendall Kipp resta il riferimento in posto due. Macerata conserva invece alcune certezze della precedente stagione, a partire da Asia Bonelli, Clara Decortes e Nicole Piomboni, alle quali Valerio Lionetti proverà ad affiancare rapidamente i nuovi innesti.

Alla stessa ora Conegliano inaugurerà il proprio campionato al Palaverde di Villorba contro Cuneo. Daniele Santarelli può ancora contare sulla diagonale Wolosz-Haak, su Gabi e Zhu Ting in banda, Sarah Fahr al centro e Monica De Gennaro in seconda linea: una struttura collaudatissima alla quale sono state aggiunte nuove alternative, tra cui Raphaela Folie e Yao Di. Cuneo proverà a rispondere affidandosi all’esperienza di Noemi Signorile e cercando soprattutto di reggere l’enorme pressione che l’Imoco è in grado di esercitare attraverso battuta, muro e cambio palla.

A completare il programma sarà Brescia-Talmassons, domenica alle 18.00 al Palasport Jimmy George di Montichiari, una sfida che mette immediatamente in palio punti importanti nella corsa alla permanenza in A1. La Millenium ha conservato una parte consistente del gruppo della promozione, con Júlia Kavalenka, Rossella Olivotto e Beatrice Parrocchiale, mentre Talmassons riparte dalle intese tra Francesca Scola, Giorgia Frosini ed Efrosyni Bakodimou. Un confronto diretto già significativo, nel quale la maggiore compattezza raggiunta durante la preparazione potrebbe fare la differenza in una fase della stagione in cui molti meccanismi devono ancora essere perfezionati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della prima giornata di serie A1 di volley femminile in programma il 3 e 4 ottobre.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY

Sabato 3 ottobre

Ore 20.30 – Numia Vero Volley Milano vs Il Bisonte Firenze – Diretta Tv su Rai Sport, diretta streaming su DAZN e Rai

Domenica 4 ottobre

Ore 16.00 – Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Omag Consolini Volley 1907 – Diretta streaming su DAZN e YouTube Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – Laica Cioccolato UYBA vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – ChorusLife Volley Bergamo vs CBF Balducci HR Macerata – Diretta streaming su DAZN e YouTube Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Granda Volley Cuneo – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Banca Valsabbina Millenium Brescia vs CDA Volley Talmassons FVG – Diretta streaming su DAZN e YouTube Lega Volley Femminile