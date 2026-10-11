Calcio, tris della Lazio nel sesto turno di Serie A. Frenano Juventus, Roma e Milan

La domenica del sesto turno di Serie A regala gol, duelli e risultati che ridisegnano gli equilibri della classifica. La Lazio si prende la scena con una vittoria convincente sul Monza e sale momentaneamente in vetta, mentre Roma, Milan e Juventus non riescono a conquistare l’intera posta in palio. Sorride invece il Bologna, capace di espugnare il campo del Lecce, mentre a Como la sfida con i giallorossi si chiude senza reti.

A inaugurare il programma domenicale è lo 0-0 tra Como e Roma. Una partita combattuta, nella quale le due squadre si affrontano senza però trovare la giocata decisiva per sbloccare il risultato. I giallorossi devono accontentarsi di un punto che rallenta la loro corsa, mentre il Como porta a casa un pareggio prezioso al termine di una gara equilibrata e intensa. Da segnalare il rosso diretto di Donyell Malen al 53′ per una brutta entrta ai danni di Kaiki Bruno.

A prendersi i riflettori è la Lazio, che supera il Monza per 3-1 e conquista tre punti pesanti davanti al proprio pubblico. I biancocelesti indirizzano subito la partita grazie a una splendida rete di Nuno Tavares, dando il via a una prestazione che permette alla squadra di festeggiare un successo importante. Il bottino pieno proietta momentaneamente la formazione laziale in testa alla classifica, confermando le ambizioni di una squadra determinata a recitare un ruolo da protagonista.

Vittoria esterna, invece, per il Bologna, che passa 2-1 sul campo del Lecce. A fare la differenza sono le giocate di Cambiaghi, decisive per consentire agli emiliani di portare a casa un risultato importante lontano dal proprio stadio. Per il Lecce arriva una battuta d’arresto che lascia la squadra di Di Francesco ferma a quota sei punti. I rossoblù, al contrario, possono guardare con fiducia al prosieguo del campionato dopo un successo costruito con concretezza.

Finisce in parità anche la sfida tra Sassuolo e Milan, con l’1-1 del Mapei Stadium maturato interamente nella ripresa. Dopo un primo tempo senza reti, i rossoneri trovano il vantaggio al 63′ con Adrien Rabiot, dando l’impressione di poter indirizzare la gara. La risposta del Sassuolo, però, non tarda ad arrivare: appena cinque minuti più tardi Odenthal firma il pareggio e ristabilisce l’equilibrio. Il Milan deve così accontentarsi di un punto, lasciando per strada un’occasione per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice.

Nel posticipo serale, Cagliari e Juventus dividono la posta in palio con un 1-1 che lascia sensazioni contrastanti. Sono i rossoblù a sbloccare la partita al 20′, quando Daniel Maldini trova la rete del vantaggio e accende l’entusiasmo del pubblico di casa. La Juventus è costretta a inseguire e riesce a evitare la sconfitta soltanto all’81’, grazie al gol di Randal Kolo Muani, convalidato dopo il controllo del VAR. Un pareggio che consente ai bianconeri di limitare i danni, ma che conferma le difficoltà nel trasformare le occasioni in una vittoria.