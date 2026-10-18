Calcio, tonfo interno della Juventus contro la Lazio. Milan e Como a segno nel 7° turno di Serie A

La settima giornata della Serie A di calcio è entrata nel vivo con quattro appuntamenti di cartello pronti a dare una fisionomia ben precisa alla classifica. Dopo i grandi botti degli anticipi — che hanno visto la netta vittoria dell’Inter a Bologna per 3-1, il successo della Roma sul Genoa per 2-0 e l’inattesa caduta interna del Napoli per 1-0 contro il Venezia — i riflettori si sono spostati interamente sui campi di Udine, Firenze, Milano e Torino per completare il quadro domenicale.

Il programma della domenica calcistica si è aperto alle ore 12:30 al Bluenergy Stadium con il confronto delicato tra l’Udinese e il Lecce. L’Udinese è arrivata a questo appuntamento con la ferma intenzione di sfruttare le mura amiche per mettersi alle spalle le ultime prestazioni altalenanti e ritrovare solidità difensiva. Dal canto suo, il Lecce si è presentato in terra friulana con l’obiettivo di strappare punti preziosi in ottica salvezza, puntando su una manovra rapida in contropiede e sul dinamismo delle proprie corsie esterne per sorprendere la retroguardia bianconera. A prevalere è stata la compagine saletina 3-0, grazie ai gol di Gaspar all’11’, Ndri al 33′ e di Siebert all’86’.

Il pomeriggio delle 15:00 ha visto protagonisti sul manto erboso dello stadio Artemio Franchi la Fiorentina e la matricola terribile Como. La squadra viola ha cercato la spinta decisiva dei propri tifosi per sbloccare il proprio potenziale offensivo e dare continuità alle sue ambizioni europee. Di contro, il Como è sceso in campo a viso aperto, forte di un’identità tattica ben definita e di un entusiasmo che ha già creato grattacapi a diverse big in questo avvio di torneo, promettendo novanta minuti ad altissima intensità tecnica. La formazione di Cesc Fabregas ha sbancato al Franchi (1-3). A segno Liberali al 32′, Nico Paz al 36′ e Douvikas al 56′. Il gol viola ha portato la firma di Pongrancic al 42′.

Alle ore 18:00 l’attenzione di tutti gli appassionati si è spostata alla Scala del calcio, dove il Milan ha incrociato le armi con l’Atalanta. I rossoneri sono arrivati a questa classica del calcio lombardo determinati a imporre il proprio ritmo fin dalle battute iniziali, affidandosi alle giocate di qualità dei propri singoli nel terzo di campo offensivo. La Dea, tuttavia, si è presentata a San Siro con il suo consueto piano partita fatto di pressione a tutto campo, duelli individuali a tutto organico e transizioni fulminee, trasformando la contesa in una vera e propria partita a scacchi tattica ad altissima velocità. I rossoneri si sono imposti 3-2, per effetto delle marcature al 24′ di Ramos (rigore), Rabio al 43′ e di Gila al 58′. Tentativo di rimonta disperata degli orobici, con i gol di Gaetano al 66′ e di Krstovic all’81’ che però non si è concretizzata.

La domenica di grande calcio si è conclusa alle 20:45 a Torino con il big match d’alta quota tra la Juventus e la Lazio. I bianconeri hanno cercato la spinta decisiva dello Stadium per far propria l’intera posta in palio, lavorando molto sul possesso palla e sulla gestione dei ritmi di gioco. La Lazio, rigenerata dalle ultime prestazioni convincenti, si è presentata all’Allianz Stadium con le linee molto strette e la chiara intenzione di colpire negli spazi, rendendo il posticipo una sfida tesissima e decisa solo dai dettagli nei singoli episodi. Si è concretizzata un’altisonante vittoria biancoceleste: 3-0 della formazione allenata da Rino Gattuso. Le reti di Provstgaard al 37′, di Isaksen al 66′ e di Dele-Bashiru all’89’ hanno piegato la Vecchia Signora.

Con questi risultati la Lazio ha raggiunto in vetta l’Inter a quota 19 punti, mentre la Roma insegue a -2. Juve e Napoli in difficoltà, con i bianconeri distanti 8 punti e i partenopei 9 dalla vetta.