Calcio, successi esterni di Juventus e Milan in Europa League. Tris dell’Atalanta in Conference League

Si chiude con il sorriso il giovedì sera di Europa League e Conference League per il calcio italiano. Dopo la due giorni amara in Champions League, le squadre di Serie A conquistano tre successi, importanti soprattutto per ritrovare fiducia e morale.

Apriamo il racconto con il successo esterno del Milan, che si impone con un netto 4-0 sul campo del Salisburgo. Protagonista assoluto della sfida è Alphadjo Cisse, letteralmente scatenato. Il 19enne azzurro si fa trovare pronto e va a segno al 15’, al 32’ e al 49’, mettendo a referto una tripletta (il più giovane italiano a siglare un tris nelle Coppe Europee). A completare il poker rossonero ci pensa il portoghese Gonçalo Ramos, che chiude definitivamente i conti. Da segnalare il cartellino rosso a Filippo Terracciano all’83’.

Vittoria in trasferta anche per la Juventus, seppur al termine di una gara decisamente più sofferta contro il Celta Vigo. La formazione guidata da Luciano Spalletti è costretta a inseguire dopo il vantaggio dei padroni di casa, firmato dallo spagnolo Hugo Álvarez al 18’. Nella ripresa, i bianconeri trovano il pareggio al 58’ grazie al tedesco Nick Woltemade. Quando il match sembra avviarsi verso il pareggio, arriva il colpo decisivo: al 90’+2’, il francese Randal Kolo Muani firma il gol del definitivo 2-1, regalando alla Juventus una vittoria preziosa.

In Conference League, invece, l’Atalanta sfrutta il fattore campo e supera il Pafos per 3-1. La Dea sblocca il risultato grazie a Eljif Elmas, bravo a sfruttare un assist di Giacomo Raspadori. È lo stesso attaccante italiano a raddoppiare al 18’ trasformando un calcio di rigore, prima che Gianluca Scamacca firmi il tris allo scadere della prima frazione. Nella ripresa, gli ospiti accorciano le distanze all’88’ con il brasiliano Biel, ma il tentativo di rimonta non cambia l’esito della partita. L’Atalanta gestisce il vantaggio e porta a casa una vittoria che completa il bilancio positivo delle italiane nelle competizioni europee.