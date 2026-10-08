Calcio, Ramon Vega sfida Gianni Infantino: “Occorre modernizzare la FIFA”

Arriva la prima candidatura ufficiale per sfidare Gianni Infantino alla presidenza della FIFA nelle elezioni del prossimo anno: Ramon Vega, che in carriera ha vestito le maglie del Cagliari e del Tottenham e della Nazionale svizzera, lancia la propria corsa alla poltrona di numero 1 del calcio mondiale.

L’annuncio di Vega attraverso una nota stampa: “Mi candido per riunire la famiglia del calcio mondiale, attuare riforme autentiche e durature, modernizzare la FIFA per il XXI secolo, ripristinare stabilità e credibilità e ricostruire la fiducia di cui il nostro sport ha urgente bisogno“.

Le motivazioni dell’elvetico: “Mi candido perché la mia vita mi ha preparato a servire questo sport. Il calcio non appartiene a presidenti, confederazioni o dirigenti. Il calcio è lo sport della gente e appartiene a tutti: giocatori, allenatori, arbitri, tifosi, volontari, club, leghe, associazioni e comunità. L’attuale dirigenza ha demoralizzato il mondo del calcio. Una governance debole ha compromesso la credibilità della FIFA e incrinato la fiducia all’interno della famiglia calcistica globale“.

L’auspicio dell’ex giocatore del Cagliari: “Dobbiamo impedire che questo conflitto degeneri. Non si deve mai permettere che lotte di potere tra i vertici danneggino coloro che contano di più: giocatori, allenatori, arbitri e tifosi di tutto il mondo. Loro non sono responsabili di questi conflitti. Meritano di meglio. Il calcio è in rianimazione, attaccato alle macchine per la sopravvivenza“.