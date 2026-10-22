Calcio
Calcio, pari Juve e ko Milan in Europa League. Atalanta sconfitta in Conference League
Dopo il poker di successi in Champions League, si rivela avara di soddisfazioni per le squadre italiane di calcio la serata di Europa League e Conference League: nella seconda competizione continentale pari per la Juve e sconfitta per il Milan, mentre nella terza manifestazione europea va ko l’Atalanta.
In Europa League l’unico risultato utile in casa Italia è della Juventus, bloccata in casa dai transalpini del Rennes sul 2-2. Nel primo tempo bianconeri subito in vantaggio con il gol al 5′ di Celik, ma i francesi ribaltano il risultato pareggiando prima con Tamari al quarto d’ora, e poi passando in vantaggio con Dia, il gol su rigore al 43′. Nella ripresa la Juventus coglie il pareggio con il penalty trasformato da Woltemade al 67′, poi ai bianconeri viene annullato, dopo revisione al VAR, per fuorigioco, il gol della vittoria di Lucumi all’88’. Finisce 2-2.
Nella stessa competizione incappa in una netta sconfitta il Milan, battuto in trasferta dagli inglesi del Bornemouth, che si impongono per 3-0. Nel primo tempo padroni di casa in vantaggio al 7′ con il rigore trasformato da Kluivert. Al 28′ l’episodio che cambia la partita: espulsione per Maignan, in porta va il giovane Torriani ed il Bournemouth raddoppia con il penalty realizzato da Tavernier. Nella ripresa la squadra inglese chiude definitivamente i conti con la rete di Adli al minuto 84, che vale il definitivo 3-0.
In Conference League cade l’Atalanta, sconfitta nella ripresa dai neerlandesi dell’Ajax, che vincono tra le mura amiche con il punteggio di 2-0. Partita a lungo bloccata, con il primo tempo che si chiude a reti inviolate e la ripresa nella quale a lungo si resta sullo 0-0. Nel finale l’Ajax porta a casa la partita con due giocatori partiti dalla panchina: al minuto 87 vantaggio griffato da Arokodare, in pieno recupero Ouazane chiude i conti siglando la rete del definitivo 2-0.