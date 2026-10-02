Calcio, Nations League: il Belgio batte la Turchia, dilaga la Polonia. Stupisce l’Irlanda del Nord

Va in archivio anche la terza giornata della Nations League 2026-2027 per alcuni gironi della League A, B e C. Sono oggi andate in scena ben dieci partite della nuova competizione europea, con le nazionali più importanti del continente che si sono sfidate per guadagnare punti fondamentali nei rispettivi gruppi. Andiamo insieme a riepilogare cosa è successo nella giornata odierna.

Nella League A, si sono giocato tutte le sfide del Gruppo 1. L’Italia ha strappato un pareggio in Francia mentre il Belgio ha ritrovato il successo battendo nettamente in casa la Turchia per 3-0. In testa al girone ci sono sempre i transalpini con 7 punti mentre Belgio e Italia inseguono con 6 e 4 punti. Nella League B, invece, Bosnia-Erzegovina e Svezia si dividono la posta con un pareggio (1-1) mentre la Polonia dilaga in casa e sconfigge per 6-0 la Romania.

Nell’altro girone, l’Irlanda del Nord stupisce in trasferta e batte l’Ucraina per 0-3. Basta invece un gol all’Ungheria per sconfiggere in casa la Georgia. Nella League C, infine, la Moldavia ha sorpreso fuori casa il Kazakistan per 1-2 mentre Cipo ha battuto per 2-0 l’Armenia. Negli ultimi match, il Montenegro ha vinto ancora sconfiggendo la Lettonia per 1-2 mentre pareggiano Slovacchia e Isole Faerøerne (1-1).