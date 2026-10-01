Calcio
Calcio, Mancini lascia a 9 giocatori a Coverciano: gli esclusi dalla trasferta in Francia
È già tempo di pensare alla Francia per la Nazionale di Roberto Mancini. Dopo il successo netto ottenuto a Bursa contro la Turchia, battuta 4-1, gli azzurri si preparano alla terza partita del girone di Nations League, in programma domani sera allo Stade de France di Saint-Denis. Calcio d’inizio alle 20:45.
In vista della trasferta parigina, il commissario tecnico ha deciso di apportare alcune modifiche alla gestione del gruppo. Dei 33 giocatori convocati, nove resteranno infatti a Coverciano per proseguire il lavoro in vista dell’ultimo appuntamento con la Turchia, previsto a Bologna. Si tratta di Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano.
I nove calciatori sosterranno nel pomeriggio una seduta specifica insieme a una parte dello staff tecnico e del team performance, composto da Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi.
Per la sfida contro i Bleus, invece, Mancini ritroverà a disposizione alcuni elementi rimasti ai margini nell’ultimo incontro. Tra i possibili titolari figurano Nicolò Barella e Gianluca Mancini, entrambi candidati a partire dal primo minuto a Parigi. Con loro viaggeranno anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci, pronti a giocarsi le proprie chance nel confronto con la Francia.