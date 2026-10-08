Calcio, l’Italia sarà testa di serie nelle qualificazioni agli Europei 2028

L‘Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028 di calcio: il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre. La certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League.

Gli azzurri, infatti, hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell’Italia è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti: nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel Gruppo 1 della Lega A.

Le 12 teste di serie in sede di sorteggio, infatti, saranno proprio le prime tre classificate di ciascuno dei quattro gironi della Lega A di Nations League: oltre agli azzurri sono già certe della prima fascia anche Portogallo, Paesi Bassi, Grecia, Francia, Spagna e Inghilterra.

L’Italia, dunque, non potrà incrociare queste squadre nel girone di qualificazione agli Europei del 2028: le altre cinque squadre teste di serie verranno definite dopo i match di novembre di Nations League. A quel punto le fasce del sorteggio, infatti, saranno definitive.