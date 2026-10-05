Calcio, l’Italia rifila un tris alla Turchia e sogna la qualificazione in Nations League

Conferma quanto di buono fatto nelle ultime due uscite l’Italia di Roberto Mancini, che nella quarta giornata, la prima di ritorno, del Gruppo 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio piega allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la Turchia di Vincenzo Montella, battuta con lo score di 3-1.

Decisive le reti di Scamacca al 26′, Calafiori al 64′ e Pio Esposito all’87’, inframmezzate dal momentaneo pareggio di Simsir al 61′. Nello stesso raggruppamento Francia-Belgio si chiude sul 4-1: i transalpini sono primi con 10 punti, seguiti dall’Italia, seconda a quota 7, che scavalca il Belgio, terzo con 6, infine gli anatolici sono ancora fermi a zero.

Nel primo tempo la supremazia territoriale dell’Italia viene concretizzata al 25′: Di Lorenzo mette al centro, un rimpallo favorisce Scamacca, che è il più lesto ad arrivare sulla palla ed a calciare di controbalzo, con la sfera che scheggia la parte bassa della traversa prima di entrare in gol. L’Italia chiude in vantaggio il primo tempo per 1-0.

Nella ripresa la Turchia pareggia al 61′: Elmali mette in mezzo una palla che taglia tutta l’area di rigore italiana e trova sul secondo palo Simsir, che deve solo appoggiare in rete. Immediata reazione dell’Italia: al 64′ da calcio di punizione Barella crossa per il colpo di testa vincente di Calafiori. La Turchia prova a spingere ma si scopre, ed al minuto 87 l’Italia chiude il match: Romano serve Pio Esposito, che conclude al volo e firma il definitivo 3-1.