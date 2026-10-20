Calcio, l’Italia rialza la testa in Champions League. Vittoria casalinga per Roma e Napoli

Una settimana dopo la debacle del secondo turno (quattro sconfitte su quattro), il calcio italiano prova a rilanciarsi e ottiene due vittorie preziose grazie a Roma e Napoli nella serata di martedì 20 ottobre in apertura della terza giornata della regular season della Champions League 2026-2027. Domani toccherà al Como in casa contro il Manchester United e all’Inter che ospita lo Shakhtar Donetsk.

All’Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini cala il poker e si sbarazza dello Slovan Bratislava con un netto 4-0 andando a segno con Hermoso, Molina, Pisilli e Malen su rigore. I giallorossi salgono così a quota 4 punti virtualmente in tredicesima piazza, in attesa delle nove partite di domani.

Primo risultato positivo della stagione in Europa per il Napoli di Massimiliano Allegri, che batte 4-3 il Bodo/Glimt al “Maradona” venendo rimontato due volte ma trovando l’allungo decisivo nell’ultimo quarto d’ora. Decisiva la doppietta di McTominay, oltre alla rete iniziale di Politano e all’autogol di Bjortuft. I partenopei raggiungono quota 3 punti in classifica ed entrano almeno per una notte in zona playoff (22° posto provvisorio), con il concreto rischio di uscirne nuovamente domani sera.

Nelle altre sfide odierne spicca lo spettacolare 4-2 del PSG sul Barcellona a Parigi, il 5-1 del Manchester City sull’AEK Atene ed il 4-3 in rimonta del Liverpool sul Villareal. Vincono anche in trasferta il PSV sul Porto per 1-0 ed il Borussia Dortmund sul Sabak Baku per 2-1, mentre l’Atletico Madrid viene fermato sull’1-1 a Stoccarda ed il Fenerbahce sul 2-2 in casa dallo Slavia Praga.