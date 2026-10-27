Calcio
Calcio, Lazio e Roma vincono negli anticipi del turno infrasettimanale di Serie A. Ok anche il Como
Turno infrasettimanale per la Serie A 2026-2027 di calcio, che negli anticipi del martedì della nona giornata registra i successi di Lazio, Roma e Como: i biancocelesti si portano in solitaria, almeno per una notte, in testa alla classifica, mentre i giallorossi restano a -4 dalla vetta, infine i lariani mantengono 5 punti di ritardo dalla testa.
La Lazio passa in casa del Sassuolo per 2-6. Nel primo tempo è pioggia di gol: ospiti in vantaggio al 2′ con Taylor, ma i neroverdi pareggiano al 7′ grazie all’autogol di Sutalo. Al 13′ Isaksen riporta in vantaggio la Lazio, che al 16′ trova l’1-3 con Floriani. Al 31′ rosso diretto per Thorstvedt, che lascia il Sassuolo in 10 per un’ora, ma i padroni di casa accorciano al 43′ con Esposito. Nel recupero, però, Zaccagni sigla il gol del 2-4. Nella ripresa la Lazio dilaga nonostante due rigori sbagliati: al 50′ Zaccagni manca la trasformazione dal dischetto, ma il 2-5 arriva al 55′ con la rete di Noslin. Al 61′ è Frattesi a non trasformare il penalty, ma la Lazio trova comunque il gol, ancora con Noslin, che sigla la personale doppietta al 65′ fissando lo score sul definitivo 2-6.
La Roma soffre ma nel finale regola il Cagliari per 4-2. Nella prima frazione gli ospiti passano in vantaggio al 10′ con il rigore trasformato da Nzola, ma i giallorossi ribaltano subito il punteggio pareggiando al 15′ con Lulli e poi portandosi in vantaggio al 21′ con Pisilli. Nel secondo tempo il finale è ricco di emozioni: il Cagliari trova il pareggio al minuto 81 con Maldini, ma la Roma nel finale porta a casa il successo grazie ai gol di Mora all’85’ e di Malen all’87’ per il 4-2 finale.
Il Torino crolla negli ultimi minuti e cede in casa al Como per 1-3. Nel primo tempo i granata passano in vantaggio al 24′ con Adams e vanno al riposo sull’1-0, ma nella seconda frazione i padroni di casa cadono nel finale sotto i colpi dei lariani, che prima pareggiano all’82’ con Ramon, e poi portano a casa il successo con i gol di Nico Paz al minuto 87 e di Baturina in pieno recupero per il definitivo 1-3.
SERIE A 2026-2027
Risultati 9a giornata
Martedì 27 ottobre
SASSUOLO-LAZIO 2-6
ROMA-CAGLIARI 4-2
TORINO-COMO 1-3
Mercoledì 28 ottobre
MILAN-BOLOGNA
PARMA-UDINESE
VENEZIA-INTER
GENOA-JUVENTUS
MONZA-NAPOLI
Giovedì 29 ottobre
FROSINONE-LECCE
FIORENTINA-ATALANTA
Classifica
LAZIO* 25
INTER 22
ROMA* 21
COMO* 20
MILAN 18
FROSINONE 14
JUVENTUS 14
TORINO* 13
CAGLIARI* 13
NAPOLI 11
ATALANTA 10
LECCE 9
BOLOGNA 8
SASSUOLO* 8
MONZA 7
GENOA 7
UDINESE 4
FIORENTINA 4
PARMA 4
VENEZIA 3
* = una partita in più