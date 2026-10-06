Calcio, la Spagna risponde all’Inghilterra e resta in vetta al gruppo 3 in Nations League

La lunga finestra di fine settembre/inizio ottobre riservata alle nazionali va ufficialmente in archivio con lo svolgimento di altre dieci partite valevoli per la quarta giornata della regular season della UEFA Nations League di calcio maschile 2026-2027. Quest’oggi si sono disputati due incontri di Lega A, due di Lega B e ben sei di Lega C, in attesa degli ultimi due turni previsti a novembre.

Nella massima serie della competizione arriva una nuova vittoria della Spagna campione del mondo, che si conferma a punteggio pieno battendo in rimonta la Croazia a Spalato per 2-1 grazie alla doppietta di Mikel Merino nel secondo tempo dopo la rete iniziale di Perisic (poi espulso all’80’ sull’1-1) al 17′. Bel successo anche per l’Inghilterra, che liquida la Cechia a Wembley con un netto 3-0 (doppietta di Kane ed un autogol) ipotecando il pass per i quarti di finale e rimanendo a -3 dalla vetta del gruppo 3.

12 punti in quattro gare anche per la Svizzera, ormai ad un passo dalla promozione diretta in Lega A, dopo il successo casalingo per 3-0 sulla Macedonia del Nord che consente agli elvetici di mantenere un vantaggio di 5 punti in classifica sulla Slovenia (vittoriosa per 2-1 in Scozia) nel gruppo 1 della League B. Poche sorprese nella Lega C, in cui San Marino sfiora l’impresa a Tirana trovando la rete del momentaneo pareggio sull’1-1 al 66′ con Lazzari venendo però punito dal rigore decisivo di Asslani al 93′ per il 2-1 finale in favore dell’Albania.

Preziosa vittoria casalinga di misura per 1-0 della Bielorussia sulla Finlandia, mentre trionfano in trasferta la Bulgaria in Lussemburgo 2-0 e la Slovacchia in Moldavia 4-0. Pareggi infine in Estonia-Islanda (0-0) e Kazakistan-Isole Faroe (2-2).