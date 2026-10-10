Calcio, la Serie A riparte con le vittorie casalinghe di Inter e Napoli. Primo squillo del Genoa

Dopo una pausa di tre settimane dedicata alle nazionali torna finalmente il calcio dei club con i tre anticipi della sesta giornata del girone d’andata della Serie A 2026-2027. Il programma proseguirà domani con altre cinque partite, mentre lunedì andranno in scena due posticipi che completeranno il quadro del menù di un lungo fine settimana riservato al massimo campionato nazionale.

Nel match pomeridiano delle ore 15.00 è arrivato il primo successo stagionale del Genoa di De Rossi, che si è imposto tra le mura amiche del ‘Ferraris’ sulla Fiorentina per 2-1 con i gol di Osmajic e Junior Messias balzando in un colpo solo dal penultimo posto ai margini della zona retrocessione e agganciando la Viola a quota 4 punti in un gruppone che va dalla tredicesima alla diciottesima piazza.

Nessuna sorpresa nelle ultime due partite odierne, con le vittorie casalinghe dell’Inter sul Parma per 3-0 (a segno nei primi 31 minuti Sucic, Calhanoglu e Thuram) e del Napoli sul Frosinone con il medesimo risultato (doppietta di De Bruyne e gol di Lang). I nerazzurri volano per una notte in solitaria al comando della classifica con 16 punti, mentre i partenopei si avvicinano alla zona Champions salendo a quota 10.