Calcio
Calcio, la Francia rimonta il Belgio e difende la vetta in Nations League
Nella serata della Nations League 2026-2027 di calcio non soltanto il match vinto dall’Italia sulla Turchia per 3-1: sempre nel Gruppo 1 della Lega A arriva la vittoria in rimonta della Francia, che nel finale dilaga contro il Belgio, a lungo in vantaggio e poi sconfitto per 4-1. I transalpini restano in testa al girone a quota 10, davanti agli azzurri, secondi con 7, mentre i belgi sono ora terzi a quota 6, infine gli anatolici restano ancora fermi al palo.
A Parigi Saint-Denis gli ospiti passano a condurre al 35′ con la rete di Lukebakio ed a lungo sembrano anche poter controllare il match. Nella ripresa la Francia spinge e nel finale sfonda, ribaltando l’incontro e finendo poi per dominare: al 77′ pari di Doue, all’81’ Cherki ribalta la partita, poi all’88’ ed al 90′ arriva la personale doppietta di Olise che fissa lo score sul definitivo 4-1, un punteggio fin troppo severo per il Belgio.
Nella Lega B il Gruppo 2 vede ancora al comando l’Irlanda del Nord, prima a quota 8, bloccata però sullo 0-0 dalla Georgia, sempre ultima con 2 punti, mentre l’Ungheria, corsara per 1-2 con l’Ucraina (match giocato in campo neutro), si issa da sola al secondo posto a quota 7, staccando proprio gli ucraini, terzi con 4. Nel Gruppo 4, invece, resta in testa la Svezia, che sale a quota 10 passando per 0-1 in casa della Romania, sempre ferma a zero punti, mentre la Bosnia Erzegovina batte la Polonia per 1-0 e consolida il secondo posto a quota 8, coi polacchi fermi a 4.
Nella Lega C gioca solo il Gruppo 2: il Montenegro, primo a 10 punti, si fa bloccare in casa sullo 0-0 dall’Armenia, terza a quota 4, e vede avvicinarsi Cipro, che puntella la seconda posizione a quota 7 piegando per 2-1 la Lettonia, che rimane sul fondo della classifica a quota 1.