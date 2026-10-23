Calcio, il Torino batte il Monza nell’anticipo e trova la terza vittoria consecutiva in Serie A

Si apre con la vittoria casalinga del Torino sul Monza nell’anticipo il programma dell’ottava giornata del girone d’andata della Serie A 2026-2027 di calcio maschile. Domani, sabato 24 ottobre, sono previste altre quattro partite mentre domenica 25 ottobre andranno in scena gli ultimi cinque match del weekend. Non ci saranno posticipi al lunedì, per dare spazio all’imminente turno infrasettimanale di campionato.

Terzo successo consecutivo in Serie A per i granata (non succedeva all’interno dello stesso campionato da marzo 2019), che agganciano almeno per una notte Frosinone e Cagliari a quota 13 punti nel gruppo delle seste ma soprattutto allungano provvisoriamente a +9 sulla zona retrocessione. Quinto ko stagionale su otto gare per i brianzoli, che restano a +3 sulla zona calda in attesa dei risultati delle inseguitrici.

I padroni di casa hanno avuto la meglio tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino grazie ai gol di Fitz-Jim al 39′, Belghali al 61′ e Vlasic al 72′, mentre dall’altra parte non sono bastate la rete di Varela al 47′ (del momentaneo 1-1) e l’autogol di Patterson al 94′. Si prolunga dunque il momento positivo della squadra allenata da Ignazio Abate.