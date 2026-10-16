Calcio
Calcio, il Frosinone torna a correre e rifila un poker al Sassuolo nell’anticipo di Serie A
Si apre con il successo casalingo del Frosinone sul Sassuolo nell’anticipo del venerdì sera il settimo turno del girone d’andata della Serie A 2026-2027 di calcio maschile. Allo ‘Stirpe’ è andato in scena il primo match di una giornata che proseguirà domani con altri tre anticipi e domenica con quattro incontri, mentre lunedì andranno in scena i due posticipi.
Pronto riscatto per i ciociari, una settimana dopo la netta sconfitta a Napoli, che vale il quarto successo stagionale su sette gare disputate e soprattutto la quarta piazza provvisoria in classifica con 13 punti al pari del Cagliari (ed un incoraggiante +9 sulla zona retrocessione), seppur con una partita in più rispetto a tutte. Nuovo passo falso invece per gli emiliani, che restano fermi a quota 8 attestandosi nella fascia centrale della graduatoria.
Decisiva per il Frosinone la tripletta di uno strepitoso Antonio Raimondo, attaccante italiano classe 2004 (nel giro della nazionale Under 21) che diventa almeno per una notte il capocannoniere in solitaria della Serie A con 7 gol in sette partite, dopo la rete iniziale siglata al 9′ da Calo. Ai neroverdi non bastano le marcature realizzate nel primo tempo da Berardi (per l’1-1 al 15′) e Thorstvedt (per il 3-2 al 37′).