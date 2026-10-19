Calcio, goleade di Monza e Torino nei postici di Serie A

La settima giornata della Serie A di calcio si è conclusa con due posticipi a senso unico. Fanno festo il Monza ed il Torino, che schiantano rispettivamente il Cagliari ed il Parma e rilanciano entrambe la loro situazione di classifica, con i lombardi che si staccano un pochino dalla zona retrocessione e con i granata che sono più vicini alla zona europa.

Davvero inaspettato il 4-0 con cui il Monza ha piegato il Cagliari nel primo dei due posticipi. I sardi arrivavano da un eccellente avvio di stagione e soprattutto con una vittoria si sarebbero portati in solitaria al quarto posto. Invece domina la squadra di Juric che ringrazia in avvio di match il suo portiere Tornqvist, autore di alcune belle parate, e poi la sblocca sul finire del primo tempo con Eddy Koaudio, convocato anche in Nazionale da Mancini, che sfrutta il filtrante di Mota per poi battere Caprile.

Nel secondo tempo di scatena il portoghese Varela, che dopo appena un minuto firma il raddoppio. Il bomber lusitano, trascinatore del Monza in questo avvio di campionato, trova anche l’assist per Robinson che firma il 3-0 e si conferma una bella sorpresa di inizio campionato. Varela non ha finito e le sue reti in Serie A diventano sei, con il portoghese che appoggia in rete dopo il palo colpito da Robinson. Finisce 4-0 con il Monza che sale a quota 7 punti, mentre il Cagliari resta fermo a 13.

A meno tre punti dai sardi si porta il Torino di Ignazio Abate, che sembra aver trovato la quadra giusta dopo un inizio un po’ difficoltoso. I granata dominano a Parma, con Alberto Gilardino che dovrà fare un grande lavoro per rianimare gli emiliani. Finisce 3-0, con il match già in discesa per il Toro dopo appena quattro minuti con Simeone che sfrutta al meglio il cross di Belghali.

Il raddoppio arriva venti minuti dopo che Adams appoggia in rete di testa dopo un’altra conclusione di Simeone questa volta deviata. Il Parma non riesce quasi mai a reagire, anche se Romero prova a spaventare Perri. Il colpo finale lo dà ancora il Cholito e ancora su assist di Belghali per il 3-0 che fa calare il sipario sul match e permette al Torino di conquistare tre punti importanti, mentre il Parma resta al penultimo posto a +1 dal Venezia ultimo.