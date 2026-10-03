Calcio, goleada incredibile dell’Inghilterra in Croazia! Tris della Spagna contro la Cechia in Nations League

Si chiude una giornata di Nations League ricca di gol, conferme e risultati pesanti nella corsa ai vertici dei rispettivi gironi. Riflettori puntati soprattutto sulla Lega A, dove non sono mancate prestazioni di grande rilievo e sfide decise anche dagli episodi.

Nel Gruppo 3, l’Inghilterra firma una vittoria roboante allo Stadion Rujevica di Fiume e travolge i padroni di casa con un netto 7-0. La squadra di Lee Carsley indirizza la partita già nella prima frazione, mostrando fin dalle battute iniziali una netta superiorità sul piano tecnico e del ritmo. Harry Kane apre le marcature all’8’, prima che Jude Bellingham e Anthony Gordon allarghino ulteriormente il divario. Nel finale di tempo arriva anche il sigillo di Bukayo Saka. L’attaccante dell’Arsenal torna poi a segno nella ripresa, seguito dalla seconda rete personale di Kane e dal gol di Morgan Rogers, subentrato nel corso della gara. Una prova autoritaria, impreziosita dalle doppiette dei due principali riferimenti offensivi inglesi.

A Oviedo, invece, la Spagna deve sudare più del previsto per avere ragione della Cechia, ma alla fine conquista tre punti preziosi. Le Furie Rosse partono con il piede sull’acceleratore e trovano immediatamente il vantaggio con Lamine Yamal, autore di una conclusione di pregevole fattura dopo appena sei minuti. Rodri firma il raddoppio, ma la selezione ceca non si disunisce e accorcia le distanze con Jiří Sláma, riaprendo una partita che sembrava già indirizzata. La Spagna mantiene il controllo e nel finale trova la rete del definitivo 3-1 con Mikel Merino. A complicare ulteriormente la situazione per gli ospiti è l’espulsione di Vitík, mandato anzitempo negli spogliatoi all’85’ dopo il secondo cartellino giallo. La formazione spagnola resta così a punteggio pieno e mantiene il passo nelle zone alte del raggruppamento.

In Lega B, tra le sfide più interessanti della giornata, spicca anche quella di Lucerna, dove la Svizzera ribalta la Slovenia e si impone per 2-1. Gli ospiti sorprendono immediatamente i padroni di casa, portandosi avanti dopo appena due minuti con Žan Vipotnik. La reazione elvetica è però immediata: al 10’ arriva l’autorete di Janža, che ristabilisce l’equilibrio, mentre prima dell’intervallo Dan Ndoye completa la rimonta con la rete del 2-1. La Svizzera difende il vantaggio nella ripresa e porta a casa una vittoria costruita sulla capacità di reagire a un avvio complicato.

Successo esterno, invece, per la Scozia, che supera la Macedonia del Nord per 2-0 a Skopje. Dopo un primo tempo combattuto, gli scozzesi riescono a trovare gli spazi giusti nella ripresa e indirizzano definitivamente l’incontro. Il cartellino rosso rimediato dai padroni di casa all’83’ rende ancora più difficile qualsiasi tentativo di rimonta e consente alla Scozia di gestire senza particolari apprensioni il finale.

Gol e risultati significativi arrivano anche dalle Leghe C e D. La Finlandia supera l’Albania per 2-1 in una gara condizionata dall’espulsione rimediata dagli ospiti già al 22’ del primo tempo. A Reykjavik l’Islanda domina la Bulgaria e chiude la sfida con un convincente 3-0, mentre la Bielorussia non lascia scampo a San Marino, battuto 4-0 sul campo neutro di Budapest: protagonista Kontsevoy, autore di una doppietta.