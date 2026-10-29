Calcio, goleada del Frosinone contro il Lecce e pari tra Atalanta e Fiorentina nei posticipi del 9° turno di Serie A

Il turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A si è chiuso con i due posticipi di oggi. Il Frosinone travolge il Lecce 5-1 allo Stirpe, mentre Fiorentina e Atalanta si dividono la posta in palio in terra bergamasca, al termine di una gara ricca di emozioni e conclusa sul 2-2.

Prestazione dominante dei ciociari, che non lasciano scampo ai salentini e conquistano tre punti preziosi nella corsa alle zone alte della classifica. I gialloblu indirizzano la partita già nel primo tempo con Matteo Cichella, a segno al 25′, e Giacomo Calò, che trasforma un rigore assegnato dopo revisione VAR al 45’+1′. Nella ripresa la squadra di Massimiliano Alvini dilaga: Antonio Raimondo firma il tris al 59′, raggiungendo quota otto reti in campionato e agganciando la vetta della classifica marcatori. Nel finale sale in cattedra Daniel Bîrligea, che completa la goleada con una doppietta al 72′ e al 90’+4′. Il Lecce trova soltanto il gol della bandiera con Joël Monteiro all’82’, in una serata da dimenticare per la formazione di Eusebio Di Francesco. Con questo successo, il Frosinone sale a 17 punti e consolida il sesto posto.

Pareggio spettacolare, invece, tra Atalanta e Fiorentina. A Bergamo la formazione di Maurizio Sarri parte con maggiore incisività e sblocca il risultato al 41′ grazie a Charles De Ketelaere, preciso nel battere il portiere viola con un diagonale rasoterra. La reazione della squadra di Paolo Vanoli arriva nella ripresa: Alieu Njie ristabilisce la parità al 53′, mentre João Mário completa il sorpasso al 61′. L’Atalanta, però, non si arrende e trova il definitivo 2-2 al 74′ con Nicola Zalewski. Un punto a testa che lascia qualche rimpianto a entrambe le squadre, protagoniste di una sfida intensa e combattuta fino al termine.

Al termine della nona giornata, l’Inter aggancia la Lazio in vetta alla classifica a quota 25 punti. Il risultato più significativo del turno è senza dubbio quello del Frosinone, che grazie alla larga vittoria sul Lecce raggiunge 17 punti e si porta al sesto posto solitario, a ridosso della zona europea. La Fiorentina sale invece a quota 14, mentre l’Atalanta si ferma a 10 punti.