Calcio, Germania e Portogallo vittoriose in Nations League. Norvegia battuta in Galles

Si apre il terzo turno della Nations League 2026-2027 di calcio: in Lega A spiccano i successi della Germania e del Portogallo, rispettivamente contro la Serbia ed in Danimarca, mentre il Galles supera la Norvegia, infine i Paesi Bassi vengono bloccati sul pari in Grecia. Solo pareggi tra Lega B e Lega D.

In Lega A nel Gruppo 4 il Portogallo passa in Danimarca per 2-4 e resta in testa al raggruppamento a punteggio pieno. Al rigore di Cancelo al 13′ risponde Damsgaard al 24′, ma Ramos riporta subito in vantaggio i lusitani. Nuovo pareggio danese con Hojlund al 54′, ma poi il Portogallo conquista i tre punti con i gol di Vitinha al 67′ e di Joao Felix all’87’. Nello stesso girone il Galles batte la Norvegia per 2-1 ed aggancia proprio i norvegesi ed i danesi a quota 3 al secondo posto. Vantaggio ospite con Bobb all’11’, ma poi i britannici pareggiano con James al 38′. Nella ripresa la Norvegia resta in dieci per il rosso diretto ad Heggem al 46′, e subito i gallesi ne approfittano con Willams che al 48′ sigla il gol della vittoria.

Sempre in Lega A, nel Gruppo 2, invece, la Grecia ed i Paesi Bassi pareggiano per 2-2: ellenici sempre primi a quota 7, con i neerlandesi secondi con 5 punti. Vantaggio dei padroni di casa con Ioannidis al 23′, poi nel recupero della prima frazione arriva il raddoppio di Masouras. Nella ripresa i neerlandesi accorciano con van Dijk al 59′, poi pareggiano al minuto 89 con Reijnders. Nello stesso girone la Germania batte la Serbia per 2-0 e sale a quota 4, lasciando i balcanici fermi al palo. I teutonici vincono con un gol per tempo: vantaggio di Bischof al 39′, raddoppio di Wirtz al 61′.

Nella Lega B, nel Gruppo 3, Irlanda ed Austria pareggiano per 2-2: gli austriaci restano in testa con 7 punti, mentre gli irlandesi sono secondi con 4. Padroni di casa sul 2-0 a fine primo tempo con la doppietta di Parrott, in gol al 12′ e, su rigore, al 45′, ma gli ospiti pareggiano nella ripresa in 6′, con le reti di Prass al 71′ e di Gregoritsch al 77′. Nello stesso girone pareggio a reti inviolate, nel match giocato sul neutro di Debrecen, in Ungheria, tra Israele e Kosovo: i balcanici restano secondi a quota 4 assieme all’Irlanda, mentre gli israeliani marcano il primo punto.

Nella Lega D, nel Gruppo 1, pareggio per 1-1 tra Malta e Gibilterra: gli isolani restano in testa a quota 4, mentre la Nazionale dello Stretto sale in seconda posizione con 2 punti, con Andorra ad 1. Accade tutto nella ripresa: vantaggio dei padroni di casa con Mbong al 53′, pareggio ospite con Scanlon al 61′. Nel Gruppo 2, invece, pareggio a reti inviolate tra Azerbaigian e Liechtenstein: gli azeri restano secondi a quota 2, mentre la Nazionale del Principato mette a referto il primo punto, nel girone guidato dalla Lituania con 4 punti.