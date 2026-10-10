Calcio
Calcio, fissata la nuova assemblea elettiva della FIGC: Malagò candidato unico?
Giovanni Malagò ancora una volta è pronto a succedere a se stesso: dopo l’elezione a presidente FIGC ed il successivo commissariamento con nomina di reggente fino a nuove elezioni, potrebbe essere arrivato il momento dell’incoronazione ufficiale.
Il commissario straordinario della FIGC, infatti, ha fissato per lunedì 14 dicembre l’assemblea federale elettiva: alle ore 11.00, presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino ci sarà la votazione che dovrebbe definire, senza ulteriori sorprese, il numero 1 del calcio italiano.
Giovanni Malagò, infatti, sarà destinato ad essere il candidato unico alla presidenza federale. Prima del voto finale, però, ci sarà anche l’elezione dei consiglieri federali, poi finalmente potrà iniziare, senza ulteriori intoppi, l’era di Giovanni Malagò alla guida della FIGC.