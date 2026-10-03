Calcio femminile, vittorie di Fiorentina e Roma nel sabato del 2° turno di Serie A

Prima della sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, con l’Italia pronta ad affrontare la Bielorussia nel primo dei due playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale, andata venerdì 9 sul campo neutro di Tbilisi, ritorno martedì 13 a Firenze, la Serie A di calcio femminile torna protagonista con il secondo turno di campionato.

Nella giornata odierna sono andate in scena le prime tre sfide, che hanno regalato altrettanti successi. A inaugurare il programma sono state Parma e Ternana Women, con le umbre capaci di imporsi per 2-1 al termine di una partita combattuta.

La protagonista del match è stata la danese Sofie Hornemann, autrice di una doppietta: il primo gol è arrivato già al 6′, su calcio di rigore, mentre il secondo è giunto in avvio di ripresa, al 52′. In mezzo, al 38′, il Parma aveva trovato il momentaneo pareggio con Gaia Distefano. Un successo importante, dunque, per la Ternana, che conquista i primi tre punti della propria stagione. Le emiliane, invece, restano ferme a quota uno.

Il fattore campo ha fatto la differenza anche al Viola Park, dove la Fiorentina ha superato il Sassuolo per 2-0. A decidere l’incontro è stata la doppietta della norvegese Guro Bergsvand, a segno al 33′ e al 40′. Due reti ravvicinate che hanno indirizzato definitivamente la sfida e consentito alle viola di muovere la classifica, portandosi a quota tre punti. Situazione opposta per le neroverdi, ancora a secco dopo le prime due giornate.

A chiudere il programma è stato il derby della Capitale tra Roma e Lazio, che ha premiato le campionesse d’Italia. La formazione allenata da Giampiero Piovani ha reagito nel migliore dei modi alla pesante sconfitta incassata in Champions League contro il Barcellona, superando le biancocelesti con il punteggio di 3-1.

La Roma ha sbloccato il risultato al 41′ con l’americana Maya Doms, per poi mettere una seria ipoteca sulla vittoria nella ripresa. Al 71′ è arrivato il raddoppio firmato da Alice Corelli, mentre all’87’ la svizzera Alayah Pilgrim ha calato il tris. La Lazio ha trovato il gol della bandiera soltanto al 94′, con Margherita Monnecchi, ma la rete non ha riaperto la partita.

La Roma chiude così il secondo turno a punteggio pieno, mentre la Lazio rimane ferma a un punto. Un avvio di stagione che conferma, dunque, le diverse ambizioni delle due squadre e che consegna al campionato una classifica ancora tutta da delineare in vista della pausa per gli impegni internazionali.