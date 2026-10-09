Calcio
Calcio femminile, tris della Finlandia e dell’Inghilterra. Olanda e Svezia a valanga nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027
Serata di gare per l’andata del primo turno degli spareggi di qualificazione ai Mondiali femminili di calcio del 2027. Oltre al successo esterno dell’Italia contro la Bielorussia (2-0), sono arrivati risultati di grande interesse, soprattutto in ottica del prosieguo degli spareggi.
Riflettori puntati, in particolare, sulla sfida tra Finlandia e Serbia, un confronto che interessa da vicino le azzurre: in caso di passaggio del turno, infatti, l’Italia affronterà nell’ultimo round degli spareggi la vincente di questo doppio confronto. Le finlandesi si sono imposte per 3-1 davanti al proprio pubblico, grazie alle reti di Koivisto, Lindström e Franssi, rendendo vano il gol di Milivojević.
Le scandinave hanno così ipotecato il passaggio del turno, al pari di Svezia, Inghilterra e Olanda, tutte protagoniste di prestazioni convincenti. La Svezia ha travolto la Lituania in trasferta con un netto 5-0, trascinata dalla tripletta di Schröder. Successo per 3-1 anche per l’Inghilterra, campione d’Europa in carica, sul campo della Grecia: Stanway, La Tissier e Russo hanno firmato le reti decisive, rendendo inutile il gol ellenico di Broukasair.
Prestazione dominante anche per l’Olanda, che ha rifilato un pesante 8-0 all’Ungheria in trasferta. Le olandesi hanno distribuito equamente le otto reti tra primo e secondo tempo, confermando la propria superiorità nel corso dell’incontro.
Tra gli altri risultati da segnalare, spicca il 4-0 del Portogallo sul campo dell’Irlanda del Nord. Vittora esterna anche per la Norvegia, che ha superato la Romania per 2-0, mentre il Belgio ha sfruttato il fattore campo per battere la Polonia di misura (1-0).
Non sono mancati, infine, i risultati particolarmente ricchi di gol. L’Irlanda ha travolto il Kazakistan con un eloquente 8-0, mentre la Svizzera ha avuto la meglio su Israele in una sfida spettacolare, conclusa sul 7-3. Il ritorno di queste partite si disputerà martedì 13 ottobre.