Calcio femminile, Roma travolgente contro la Juventus nel 6° turno. Pari tra Napoli e Inter

Archiviato il sabato della sesta giornata del campionato di Serie A di calcio femminile, che proponeva su tutti il big match tra Juventus e Roma, le due squadre che più di ogni altra hanno caratterizzato la massima serie negli ultimi anni.

A imporsi nettamente sono state le campionesse d’Italia. Sul rettangolo verde di Vinovo, la Juve ha incassato una pesante sconfitta: la Roma, infatti, si è imposta con un roboante 5-2. Le giallorosse hanno dominato la prima frazione, chiusa addirittura sul 4-0. Ad aprire le marcature è stata Manuela Giugliano al 4’, seguita da Giada Pellegrino al 10’ e Alice Corelli al 13’. In pieno recupero, al 45’+4’, è arrivata la doppietta di Giugliano, a segno su calcio di rigore.

Nella ripresa, la formazione allenata da Gianpiero Piovani ha allentato la pressione, consentendo alla Vecchia Signora di accorciare le distanze con la spagnola Alba Redondo al 54’ e Matilde Pavan al 77’. La quinta rete giallorossa, firmata da Valentina Bergamaschi, è arrivata però a un minuto dal 90’, chiudendo definitivamente i conti.

Un successo che conferma l’ottimo avvio di stagione della Roma, protagonista di un filotto di vittorie nelle prime quattro giornate e saldamente in vetta alla classifica a punteggio pieno, con 12 punti.

Fa invece notizia la crisi di risultati della Juventus, ferma a soli 3 punti e reduce dalla terza sconfitta consecutiva. L’Inter, dal canto suo, non riesce a tenere il passo delle capitoline: le nerazzurre sono state fermate sullo 0-0 dal Napoli, lasciando per strada due punti e scivolando a -2 dalla vetta della classifica.

Netta vittoria anche per il Milan, che davanti al proprio pubblico ha superato la Ternana per 3-0. Le reti di Stokic, a segno al 17’ e al 35’, e di Soffia, in gol al 76’, hanno consegnato i tre punti alle rossonere. Grazie a questo risultato, il Diavolo sale a quota 6 punti, agganciando proprio la formazione umbra.