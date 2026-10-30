Calcio femminile, quinto turno spigoloso in Serie A. Tante insidie nascoste per le big

Può sembrare paradossale, ma è proprio nei turni apparentemente senza scossoni che si decidono i Campionati. Proprio per questo, la quinta giornata valida per la Serie A 2026-2027 di calcio femminile, in scena questo weekend, sarà oltremodo delicata, con tanti incroci sulla carta facili, ma proprio per questo in realtà molto insidiosi.

Per la prima volta in stagione, le dieci squadre scenderanno in campo tra venerdì e lunedì. E sarà proprio il primo giorno della prossima settimana ad ospitare il vìs-a-vìs più interessante, ovvero lo scontro tra la Fiorentina, lanciata verso le posizioni di vertice, e una Juventus reduce dalla bellezza di tre sconfitte consecutive, dunque affamata di punti.

La capolista Roma dopo il tonfo in Champions League al cospetto dell’iper competitivo Chelsea se la vedrà invece con il Napoli, formazione che dopo un inizio traballante ha trovato il primo successo contro il Sassuolo proprio pochi giorni fa. L’Inter invece, seconda a due punti dalle giallorosse, si confronterà con la Lazio, squadra che naviga in questo momento nella parti basse della classifica.

Fari puntati inoltre sul Como 1907, intenzionato a ritornare a sorridere dopo il pari della scorsa settimana lanciando il guanto di sfida alla Ternana. Si prospetta un derby di grande fascino inoltre tra Parma e Sassuolo, mentre la seconda squadra lariana, il Como Women, dovrà affrontare il difficilissimo test contro una delle squadre più imprevedibili del Campionato, ossia il Milan.