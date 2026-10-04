Calcio femminile: prima sconfitta per la Juve nella domenica di Serie A, sorridono Inter e Como

Arriva la prima sconfitta per la Juventus nella Serie A 2026-2027 di calcio femminile. In occasione della seconda giornata infatti la Vecchia Signora ha dovuto cedere il passo al Milan, passato clamorosamente per 2-1 al termine di un match dai contorni folli, sbloccatosi solo quando mancavano dieci minuti alla fine del tempo regolamentare.

Dopo essere andate vicine al goal in più occasioni, le bianconere gettano il cuore oltre l’ostacolo firmando in vantaggio al 79′ per merito di Lenzini, la quale ha insaccato in rete la sfera dopo un’azione insistita da parte di Redondo (precedentemente servita dall’ottima asse Bartel-Sarriegi) che per due volte ha tentato di imbucare, trovando però sempre opposizione della difesa. Ma la gioia dura pochissimo: all’86’ infatti Kyvaag raccoglie un pallone in verticale beffando in mezzo alle gambe Rusek. Passano solo due giri di orologio e il diavolo, sulle ali dell’entusiasmo, completa l’uno-due. Ad innescare il sigillo ci pensa Renzotti, brava ad accentrarsi sulla sinistra facendo partire un tiro a giro che trova la sfortunata deviazione sa parte di Salvai.

Non sbaglia invece l’Inter che, lontana dalle mura amiche, ha battuto il Como Women per 0-2. Anche in questo caso la disputa si è risolta solo nella ripresa, precisamente al 60′, quando Vilhjalmsdottir dopo un lungo check del VAR trasforma un calcio di rigore battendolo sul lato sinistro basso soltanto intuito da Giraldi che, però, al 78′, riesce a ipnotizzare l’islandese parando un secondo penalty. Un errore che non scompone le nerazzurre, a segno quattro giri di orologio più tardi con Bugeja, servita dentro l’area da un filtrante di Glionna.

Continua a stupire infine il Como 1907 che, dopo aver vinto nel primo turno contro il Milan, ha battuto anche il Napoli in trasferta al termine di un match risolto in questo caso soltanto nell’extra time. La compagine del lago ha aperto le marcature all’undicesimo grazie a Wullaert su assist di Giacinti, vanificando però quanto costruito con l’autorete di Shore arrivata sei minuti più tardi. Sul parziale di 1-1 le ospiti hanno trovato il guizzo al quinto minuto di recupero grazie al tap-in di Riola Xhemaili a seguito del sinistro al volo di Wullaert. Al termine di questa seconda giornata ci sono dunque tre squadre a punteggio pieno: Roma, Inter e appunto Como 1907. Ancora a secco Napoli e Sassuolo. La prossima settimana sarà invece fondamentale per tutto il movimento del calcio femminile, alle prese con i cruciali play-off per i Campionati Mondiali.

RISULTATI SECONDA GIORNATA SERIE A CALCIO FEMMINILE (DOMENICA 4 OTTOBRE)

Napoli-Como 1907 1-2

Milan-Juventus 2-1

Como Women-Inter 0-2