Calcio femminile, pari dell’Inter all’ultimo respiro contro l’Austria Vienna in Champions League

Un pari all’ultimo respiro. L’Inter “salva la pelle” nel secondo incontro della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. La Beneamata, opposta all’Austria Vienna sul rettangolo verde del Franz-Horr Stadion, è riuscita in Zona Cesarini a impattare.

La marcatura della spagnola Ivana Andrés al 90+3′ ha regalato l’1-1 alla formazione allenata da David Sassarini. Padrone di casa che erano andate in vantaggio al 24′ grazie alla marcatura kosovara Modesta Uka al 21′. Con questo risultato l’Inter sale a quota 4 punti nella graduatoria. La squadra meneghina tornerà in campo in Champions League mercoledì 28 ottobre contro il Lione.

PRIMO TEMPO

L’Inter si presenta al Franz-Horr-Stadion con Rúnarsdóttir tra i pali e una linea difensiva composta da Kullberg, Van Diemen, Andrés e Robustellini. A centrocampo spazio a Schough, Tomašević, Vilhjálmsdóttir e Le Bihan, mentre in attacco Sassarini si affida alla coppia formata da Bugeja e Cambiaghi. L’Austria Vienna risponde con un 3-5-2 guidato in avanti da Pfanner e Uka.

Le nerazzurre partono cercando di gestire il possesso, ma sono le padrone di casa a rendersi pericolose con maggiore continuità. Al 7′ Pfanner approfitta di una palla persa da Cambiaghi e calcia in area: Rúnarsdóttir blocca senza problemi. L’Austria Vienna insiste soprattutto sulle corsie esterne e al 19′ Pötzl, dopo aver recuperato palla a Bugeja, si presenta al limite dell’area e conclude alto.

Il predominio austriaco si concretizza al 21′. Uka riceve sulla fascia destra, si accentra e lascia partire una conclusione potente e precisa da fuori area, infilando il pallone nell’angolino alla destra di Rúnarsdóttir. L’Inter prova a reagire, ma fatica a trovare spazi e continuità nella manovra offensiva. Al 29′ Pal rischia addirittura di complicarsi la vita, attendendo troppo prima di raccogliere un pallone conteso con Cambiaghi, mentre poco dopo Rúnarsdóttir deve intervenire sulla conclusione di Pfanner sugli sviluppi di un corner.

L’Austria Vienna continua a creare pericoli: al 36′ Kirchberger sfiora il raddoppio di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trovando la pronta risposta di Rúnarsdóttir. Al 39′ Pfattner calcia a lato dopo un’altra palla persa dalle nerazzurre. L’Inter soffre anche le ripartenze: al 42′ Tomašević viene ammonita per aver fermato Pötzl lanciata in contropiede.

Prima dell’intervallo arriva un’altra grande occasione per le padrone di casa: al 46′ Pötzl si trova in posizione favorevole per concludere a rete, ma Andrés si oppone alla conclusione. Le nerazzurre chiudono così una prima frazione complicata, senza aver mai centrato lo specchio della porta difesa da Pal e sotto 1-0.

SECONDO TEMPO

Sassarini prova a cambiare volto alla partita con una svolta immediata: all’intervallo entrano Polli, Magull, Raphino e Milinković al posto di Kullberg, Tomašević, Cambiaghi e Bugeja. L’Inter aumenta ritmo e aggressività e già al 50′ Raphino viene fermata provvidenzialmente da Wenninger, brava a intervenire in scivolata.

Le nerazzurre guadagnano metri, ma l’Austria Vienna continua a difendersi con ordine. Al 53′ Wenninger chiude ancora su Magull, mentre al 55′ Uka impegna Rúnarsdóttir su punizione: il portiere interista respinge corto, poi Andrés libera l’area. Al 58′ è ancora Rúnarsdóttir protagonista con un’uscita alta su un cross pericoloso di Kirchberger.

Con il passare dei minuti, però, la pressione dell’Inter cresce. Al 61′ Raphino sfonda in area e mette al centro un pallone velenoso, ma Pal è attenta e blocca in due tempi. Al 67′ Glionna prende il posto di Schough, mentre l’Austria Vienna inserisce Jakobsen per Pfanner.

Al 71′ arriva la prima enorme occasione per il pareggio: Raphino brucia Wenninger in velocità e si presenta a tu per tu con Pal, che però resta in piedi e chiude lo specchio. Sulla respinta Magull calcia fuori. Tre minuti più tardi Raphino prova ancora a rendersi pericolosa con un tiro-cross che termina alto.

L’Inter insiste. Al 78′ Raphino scappa sulla fascia e serve Glionna, che si ritrova sola davanti a Pal: il portiere austriaco esce con tempismo perfetto e neutralizza l’azione. All’81’ Cordes calcia a lato dal limite, mentre all’83’ Pal deve intervenire nuovamente su una conclusione potente e centrale di Le Bihan.

Quando la partita sembra ormai indirizzata verso la vittoria dell’Austria Vienna, arriva il colpo di scena. Dopo tre minuti di recupero, al 93′, l’Inter trova finalmente il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la doppia conclusione di Polli viene respinta, ma sulla seconda palla si avventa Andrés, che trova il varco giusto e firma l’1-1.

È l’ultima emozione del match. L’Austria Vienna accarezza a lungo il successo dopo una prima parte di gara giocata con grande intensità, ma l’Inter reagisce nella ripresa e strappa un punto in extremis.