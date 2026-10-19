Calcio femminile, le migliori italiane della terza giornata di Serie A. Pellegrino Cimò da sogno, Bonfantini trascinatrice

Un altro turno della Serie A 2026-2027 di calcio femminile è andato in archivio. In occasione della terza giornata abbiamo assistito alla seconda sconfitta consecutiva della Juventus, caduta al cospetto del sempre più sorprendente Como 1907, formazione che viaggia ancora a punteggio pieno insieme all’Inter, vittoriosa contro il Parma per 3-0, e Roma, squadra che ha firmato il trionfo in rimonta per 4-2 sul Milan. Benissimo, tra le altre, anche la Ternana, al momento quarta in classifica dopo aver battuto la Lazio per 1-0. Ma quali sono state le giocatrici italiane che più si sono distinte lo scorso weekend?

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA TERZA GIORNATA

GIADA PELLEGRINO CIMO’ (ROMA) – non possiamo non partire da lei, per dispersione MVP della sfida delle capitoline vinta in rimonta contro un Milan sempre più gagliardo. Preziosissima la doppietta firmata dalla palermitana, autrice di un vistoso salto di qualità rispetto alla scorsa stagione

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Quando c’è da dare ordine, concretezza ed elegante cattiveria non si può fare a meno di lei, autrice della rete del vantaggio giallorosso al termine di una rimonta oltremodo spettacolare. Una sicurezza in ogni angolo del campo.

GIADA GREGGI (ROMA) – Ha messo il punto esclamativo alla remuntada di matrice capitolina, e lo ha fatto con personalità mettendo a referto il 4-2 definitivo. Solida e sicura.

AGNESE BONFANTINI (COMO 1907) – La grande bellezza del Como, che ricordiamo essere una neopromossa, si base su grandi linee su di lei. Doppietta di personalità contro la Juventus, e uno stato di forma sempre più invidiabile.

MARTINA TONIOLO (TERNANA) – Una grande combattente che ha amministrato con sicurezza, precisione e sana garra la disputa delle umbre contro la Lazio, contribuendo alla crescita collettiva della squadra. Cosa chiedere di più?