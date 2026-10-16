Calcio femminile: la Juve alle prese con la rivelazione Como 1907 nel terzo turno di Serie A. Esame Milan per la Roma

Si ricomincia. A seguito della delicatissima e fondamentale parentesi riservata alla Nazionale italiana impegnata con i play-off validi per la qualificazione ai Campionati Mondiali, questo fine settimana ricomincerà la Serie A 2026-2027 di calcio femminile, massimo Campionato arrivato alla sua terza giornata.

Si tratterà di un turno particolarmente interessante per tutte le forze in lizza, con le big che scenderanno in campo domenica 18. Si partirà comunque sabato con una sfida assai fascinosa che vedrà confrontarsi due team solidi per la categoria, ovvero il Sassuolo ed il Napoli, uniche due squadre che viaggiano ancora con 0 punti in faretra. L’inizio del match è pianificato per le 12:30, si disputerà in terra emiliana.

Successivamente alle 15:00 sarà la volta del Como Women, pronto a ricevere davanti al proprio pubblico la Fiorentina, formazione che al momento ha incassato una vittoria ed una sconfitta. Il sabato si chiuderà quindi con il confronto tra Ternana e Lazio (ore 18:00), con le biancocelesti chiamate a riscattare il K.O nel derby avvenuto due settimane fa.

Si alzerà non poco la tensione alle 12:30 di domenica, momento del via dell’incontro di cartellone che metterà la rivelazione di questo inizio di stagione Como 1907 con la Juventus, ancora ferita dalla sconfitta incassata contro il Milan, il quale alle 15:00 dovrà vedersela con l’altra capolista insieme alle lariane, la Roma. A completare le squadre a punteggio pieno l’Inter, intenzionato a fare tris con il Parma (ore 18:00).