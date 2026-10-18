Calcio femminile, Juventus sconfitta dal Como 1907. Roma e Inter convincono nel 3° turno di Serie A

La terza giornata della Serie A femminile si è conclusa con le gare domenicali, completando il quadro dei risultati e delineando i primi equilibri della classifica. Dopo i successi conquistati da Ternana e Napoli, rispettivamente contro Lazio e Sassuolo, e il pareggio tra Como Women e Fiorentina, l’attenzione si è concentrata su un programma ricco di confronti significativi, tra ambizioni di vertice e obiettivi di consolidamento.

Il calendario ha riservato subito un banco di prova importante al Como 1907, impegnato alle 12.30 sul campo della Juventus. La formazione guidata da Selena Mazzantini, neopromossa ma determinata a ritagliarsi un ruolo da protagonista, è arrivata all’appuntamento forte delle vittorie ottenute contro Milan e Napoli Women. Di fronte, una squadra bianconera desiderosa di ripartire dopo lo stop contro il Milan prima della pausa. Il confronto ha rappresentato un passaggio significativo per entrambe, chiamate a misurare le proprie ambizioni in una fase ancora iniziale della stagione. Le due formazioni si erano già affrontate ad agosto al Sinigaglia, nella gara inaugurale della Serie A Women’s Cup, conclusa con il successo juventino per 2-0 grazie alle reti di Redondo e Chiba. Ebbene, la compagine ospite è riuscita a imporsi a sorpresa, con lo score di 4-2. Le reti di Moraca, Wullaert e la doppietta di Bonfatini hanno deciso la sfida. A nulla sono valse le marcature di Redondo e di Chiba.

Alle 15:00, il Milan ha fatto visita alla Roma al Tre Fontane, in una sfida che ha messo alla prova le ambizioni delle rossonere contro una formazione giallorossa rinfrancata dalla vittoria ottenuta nel derby con la Lazio due settimane prima. Per le capitoline, il confronto ha rappresentato un’occasione per dare continuità al risultato positivo; per il Milan, invece, un’opportunità per confermare la propria competitività dopo aver fermato la Juventus. Alla fine della fiera, le giallorosse hanno fatto valere il fattore campo, imponendosi 4-2: doppietta di Pellegrino, Giugliano e Greggi hanno regalato i tre punti alle capitoline. Rossonere che hanno creduto nel colpaccio, terminando 2-1 il primo tempo grazie a Grimshaw, a segno su rigore al 24′ e al 29′.

A completare il programma è stato il confronto tra Inter e Parma, con le nerazzurre di Sassarini impegnate a difendere il proprio percorso in campionato. L’Inter si è presentata alla sfida con un dato significativo: era l’unica squadra a non aver ancora subito gol. Un primato che ha conferito ulteriore interesse alla gara contro le emiliane, già affrontate nella Serie A Women’s Cup. Anche in quell’occasione, a Noceto, le nerazzurre avevano avuto la meglio per 1-0, confermando la propria solidità difensiva. Tris della Beneamata grazie a Bugeja al 39′, Vilhjalmsdottir al 57′ e a Cambiaghi all’87’.