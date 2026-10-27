Calcio femminile: Juve, adesso rialzati: sfida in Champions all’Austria Vienna per scacciare i fantasmi

Arriva un esame importante per la Juventus, in uno dei momenti più difficili della propria storia. La Vecchia Signora sfiderà infatti giovedì 28 ottobre (ore 18:45) l’Austria Vienna per la terza partita facente parte del girone unico della Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Un test di importanza capitale per le bianconere, non tanto in ottica classifica ma, soprattutto, per il morale.

La formazione piemontese infatti è reduce da tre, pesantissime, sconfitte consecutive in Campionato, maturate rispettivamente contro Milan (2-1), Como 1907 (2-4) e Juventus (2-5). Un filotto oltremodo negativo che ha messo in seria discussione tutto il gruppo, adesso speranzoso di rialzarsi sempre sotto la guida del tecnico Isaac Guerrero, che ha incassato la fiducia della società nonostante il capitombolo contro le giallorosse di poche ore fa.

Inutile dire che non sarà semplice. La Juve, attualmente con tre punti divisi tra la vittoria contro l’Hacken e la sconfitta con il Benfica, dovrà fare i conti con una formazione non poco gagliarda, capace di perdere di misura nella sfida inaugurale contro il Chelsea e di pareggiare in occasione del vìs-a-vìs contro l’Inter, terminato con il risultato di 1-1.

Non esiste una formula unica per uscire da un momento di difficoltà con intenso. Quel che certo è che le giocatrici dovranno per forza di cose giocare con leggerezza genuina, senza avere la paura di sbagliare, senza cadere nella trappola delle rivali, a loro volta decise a pasteggiare sulle loro difficoltà. Sarà una prova di nervi. Tocca venirne fuori.