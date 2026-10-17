Calcio femminile, Dompig trascina il Napoli alla vittoria nel sabato di Serie A. Sorride la Ternana

Il Napoli si sblocca, e lascia a zero il Sassuolo. La compagine partenopea ha infatti espugnato per 1-4 il campo emiliano in occasione del match valido per la terza giornata della Serie A 2026-2027 di calcio femminile, rendendosi artefice di una partita a senso unico.

Inizio subito roboante per le azzurre, abili a sbloccare il risultato al 10’ grazie all’incornata vincente di Michela Giordano su calcio d’angolo, preludio del raddoppio che arriva otto minuti dopo quasi in fotocopia, ma con il pallone che si insacca in rete dopo una bagarre furibonda concretizzata da Dompig.

Proprio l’attaccante olandese naturalizzata surinamese sarà la protagonista assoluta in apertura di ripresa, complice una rete pennelata mentre si trovava appena fuori dall’area, precisamente sul versante sinistro, facendo spiovere in rete una sfera dalla traiettoria difficile da prevedere. Le neroverdi provano a rientrare in partita al 67’ capitalizzando un calcio di rigore trasformato da Clelland. Ma il Napoli non ci sta e, al 79’, mette il punto esclamativo sulla disputa firmando il poker con la tripletta di Dompig arrivata con un inserimento assistito da Bellucci.

Si sono divise la posta invece Como e Fiorentina, con le toscane capaci di andare a segno per prima grazie al sigillo di Omarsdottir (30’) salvo poi trovare la risposta al 46’ da parte di Begersen. Sorride infine la Ternana, squadra capace di battere di misura un’avversaria di livello come la Lazio facendo perno sul timbro messo a referto da Strode al cinquantesimo minuto di orologio.