Calcio femminile, Andrea Soncin: “Oggi potevamo fare meglio. Con la Finlandia saranno partite diverse”

L’Italia spreca una quantità industriale di occasioni e non va oltre il pareggio per 1-1 a Firenze contro la Bielorussia nella sfida di ritorno del primo turno playoff delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Le azzurre avanzano dunque alla finale playoff grazie al 2-0 maturato nella partita d’andata e affronteranno la Finlandia tra fine novembre ed inizio dicembre per un doppio confronto che metterà in palio il pass per la rassegna iridata.

“L’obiettivo di arrivarci a giocare la finale lo abbiamo centrato, ed è quello che volevamo prima di questo doppio confronto. Potevamo fare meglio oggi? In alcuni aspetti sì, però c’è tanta voglia di arrivare a novembre sicuramente in migliori condizioni dopo esserci ritrovati in questo periodo dopo tanto tempo. C’è voglia di andare in Brasile“, il commento a caldo di Andrea Soncin ai microfoni della Rai.

“Oggi la responsabilità è mia. Eravamo talmente tanto in controllo della gara dopo essere passati in vantaggio che, invece di accelerare il ritmo della giocata, ci siamo adeguati alla loro passività difensiva agevolando così la loro struttura difensiva. È una cosa sulla quale stiamo battendo a livello di mentalità, di non accontentarsi, e questa era un’opportunità per far vedere che da questo punto di vista siamo cresciuti“, spiega il CT della nazionale.

Sul doppio confronto con la Finlandia: “Saranno partite completamente differenti rispetto a queste che abbiamo fatto contro la Bielorussia. Troveremo una squadra molto organizzata, che avrà però un approccio diverso. Avremo tempo e modo per analizzare e studiare, ma intanto abbiamo superato il primo scalino e ci andiamo a giocare la finale per accedere al Mondiale“.

Soncin ha poi concluso l’intervista con una riflessione sull’ambiente trovato a Firenze e sull’importanza di raggiungere la qualificazione per il Mondiale: “Una bella atmosfera. Siamo stati accolti benissimo e c’è un po’ di rammarico per non aver regalato una vittoria a questo pubblico. Andare in Brasile è chiaramente un sogno che abbiamo dentro ognuno di noi all’interno del gruppo squadra, ma abbiamo visto quanto certe competizioni possono aiutare il nostro Paese a vivere delle emozioni e magari avvicinare ancora di più bambine e ragazze che vogliono praticare questo sport“..