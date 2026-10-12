Calcio femminile, Andrea Soncin: “La qualificazione al Mondiale va costruita passo dopo passo”

Prosegue il cammino dell‘Italia nelle qualificazioni verso la prossima edizione dei Mondiali di calcio femminile, in programma nell’estate del 2027 in Brasile. Le azzurre scenderanno in campo domani a Firenze contro la Bielorussia nella sfida di ritorno del primo turno dei playoff, con l’obiettivo di difendere il duplice vantaggio accumulato all’andata (2-0 sul campo neutro di Tbilisi) e accedere così allo spareggio decisivo per volare alla rassegna iridata.

Il CT Andrea Soncin ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita: “Le ragazze sono molto mature, determinate e conoscono perfettamente l’importanza della gara. La qualificazione va costruita passo dopo passo. Rispetto al match di tre giorni fa, che abbiamo comunque dominato dall’inizio alla fine, voglio vedere una circolazione di palla più veloce e un pizzico di qualità in più quando attacchiamo la loro linea“.

“La Bielorussia giocherà sicuramente in maniera più aggressiva e questo potrebbe favorirci. Guardiamo a domani con fiducia e carica. Ci aspettiamo un ambiente caldo, che ci darà ulteriore energia. È emozionante tornare in uno stadio così ricco di storia: vogliamo vivere e far vivere a tutti delle belle emozioni e una grande serata“, le parole del selezionatore italiano.

Presente davanti ai giornalisti anche la veterana della nazionale Cristiana Girelli, che sogna di giocare il Mondiale in Brasile tra otto mesi: “È un obiettivo enorme che ogni giorno mi fa svegliare pensando di dover dare sempre di più. Rappresenterebbe il culmine e il termine della mia carriera in azzurro. Faremo di tutto per esserci. Per me la Nazionale è sempre casa. Qui ritrovo sempre un forte senso di appartenenza da parte di tutti. Quello che respiri quando indossi questa maglia lo senti nella pelle e nell’anima. C’è trasporto e amore, chiunque arriva lo percepisce ed è quindi più facile entrare in questo sentimento. Cerco sempre di aiutare le nuove arrivate, anche perché mi piacerebbe lasciare un ricordo importante a chi un giorno prenderà il posto di noi veterane“.

“Vogliamo vincere ed entusiasmare gli spettatori. Mi auguro che ci sia tanta gente a sostenerci perché il Mondiale sarebbe un traguardo importantissimo per noi, la FIGC e tutto il Paese. Ma quello che abbiamo costruito in questi anni ci dà consapevolezza: sappiamo alla perfezione chi siamo e dove vogliamo andare“, ha aggiunto l’attaccante del Bay FC.