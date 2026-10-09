Calcio femminile, Andrea Soncin: “È la vittoria che volevamo. Dobbiamo essere più incisive in fase conclusiva”

Doveva arriva una vittoria e così è stato. Comincia con un 2-0 alla Bielorussia il cammino dell’Italia verso la qualificazione ai Mondiali 2027. Sul neutro di Tbilisi le azzurre hanno sprecato molto e sono riuscite a sbloccare il match solamente dopo sessantotto minuti, con Martina Piemonte che di testa, con anche una deviazione avversaria, riesce a superare una fino a quel momento insuperabile Voskobovich.

Nel recupero poi arriva anche la rete del 2-0, che mette decisamente in discesa il doppio confronto in vista del ritorno di Firenze di martedì. Un gol speciale quello di Elisa Polli, perchè è anche il primo con la Nazionale, con l’attaccante azzurra che in mischia riesce a trovare la conclusione vincente per il raddoppio.

Così il CT Andrea Soncin ha commentato questo 2-0: “È la vittoria che volevamo, che abbiamo cercato e che ci fa guardare con grandissimo ottimismo alla prossima gara. Abbiamo creato, giocato nella loro metà campo ed evitato tutte le loro transizioni, anche se possiamo sicuramente essere più incisive nella fase conclusiva”.

Martedì dunque il ritorno al Franchi a Firenze, ma forse lo sguardo è già rivolto al secondo e decisivo turno dei playoff di inizio dicembre contro Serbia o Finlandia. Nella gara d’andata le finlandesi si sono imposte in casa per 3-1 e dunque arrivano in Serbia forti di un doppio vantaggio e potrebbero dunque essere loro le possibili prossime avversarie dell’Italia.