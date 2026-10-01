Calcio, doppia strada per l’Italia U21: cosa deve fare per qualificarsi tra primo posto e paracadute migliore seconda

L’Italia Under 21 di calcio è ancora in corsa per il primo posto nel girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2027: in caso di primato gli azzurrini staccherebbero subito il pass per la rassegna continentale, altrimenti potrebbero farlo risultando la migliore tra le seconde classificate. In caso contrario, l’Italia dovrà disputare i play-off per l’accesso alla fase finale.

Per vincere il Gruppo E gli azzurrini dovranno battere la Polonia con due gol di scarto nell’ultimo match, in programma lunedì prossimo a Pescara: in caso di vittoria con un solo gol di scarto, infatti, l’Italia aggancerebbero i polacchi e riequilibrerebbero gli scontri diretti (la Polonia vinse per 2-1 all’andata), ma risulterebbe seconda per la differenza reti generale (+22 contro il +23 dei polacchi).

In caso contrario occorrerebbe fare affidamento al confronto tra le seconde classificate di tutti i gironi, che esclude dal calcolo i risultati ottenuti contro la sesta classificata (nel caso dell’Italia è l’Armenia): in corsa al momento ci sono, oltre agli azzurrini, la Grecia dal Gruppo F e la Finlandia dal Gruppo A.

Al momento, quando tutte le squadre citate devono giocare un solo incontro, l’Italia ha 18 punti come la Grecia, ma gli azzurrini vantano una miglior differenza reti, +16 contro +12, rispetto agli ellenici, mentre la Finlandia insegue in terza posizione con 16 punti.

Una vittoria dell’Italia contro la Polonia con un solo gol di scarto restringerebbe la sfida solo alla Grecia, con gli ellenici che per scavalcare gli azzurrini dovrebbero vincere con 5 gol di scarto in Irlanda del Nord, segnandone 3 in più di quanto fatto dall’Italia, oppure 2 in più ma marcandone almeno 4.

Il vantaggio che avrà la Grecia, così come tutte le altre Nazionali ancora in corsa per il posto di miglior seconda, è che l’Italia giocherà lunedì 5 ottobre, mentre tutti gli altri gironi scenderanno in campo martedì 6, sapendo perfettamente cosa occorrerà per essere davanti agli azzurrini.

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…

Batte con due gol di scarto la Polonia, chiudendo al primo posto nel girone, oppure Non batte con due gol di scarto la Polonia, ma risulta comunque la migliore tra le seconde classificate

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Polonia 27 punti in 9 partite (differenza reti +24)

2. Italia 24 punti in 9 partite (differenza reti +21)

3. Montenegro 11 punti in 9 partite

4. Svezia 10 punti in 9 partite

5. Macedonia del Nord 7 punti in 9 partite

6. Armenia 0 punti in 8 partite

SITUAZIONE DI CLASSIFICA TRA LE MIGLIORI SECONDE