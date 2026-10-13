Calcio, doppia sconfitta italiana in Champions League. Inter e Napoli restano ferme al palo

Va in archivio una serata amara di Champions League per il calcio italiano, che incassa una doppia sconfitta nelle nove partite odierne valevoli per la seconda giornata della fase campionato della massima competizione continentale per club. Domani il programma del secondo turno di regular season si completerà con altri nove incontri, tra cui Roma-Real Madrid e Feyenoord-Roma.

Grande delusione a ‘San Siro’ per l’Inter, che cade anche in casa contro i belgi del Club Brugge collezionando il quarto ko consecutivo in Champions League (il settimo nelle ultime otto partite disputate in Europa) dopo l’eliminazione ai play-in della passata stagione contro i norvegesi del Bodo/Glimt e la battuta d’arresto di poche settimane fa sul campo del Real Madrid.

Oggi i nerazzurri hanno avuto la peggio con il punteggio di 4-3 in favore del Brugge, creando tanto ma concedendo anche parecchie palle gol agli avversari. Decisiva la tripletta di Tresoldi (quarta rete del suo sostituto Vermant all’87’), mentre dall’altra parte non è bastata la doppietta di Lautaro Martinez oltre al gol quasi a tempo scaduto di Bonny utile solamente per rendere meno pesante il passivo.

L’Inter resta dunque ferma a zero punti in classifica dopo due giornate proprio come il Napoli di Massimiliano Allegri, che non riesce a sbloccarsi dopo il ko casalingo di misura al debutto con l’Arsenal e viene battuto in trasferta dal Villareal per 3-1 andando subito in vantaggio con Rrahmani ma subendo la rimonta degli spagnoli firmata da Mikautadze, Mourino e Oluwaseyi.