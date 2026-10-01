Calcio, differenza reti decisiva per l’U21? Che punteggio serve oggi con l’Armenia prima della Polonia

L’Italia affronterà l’Armenia nel penultimo incontro delle qualificazioni agli Europei U21: gli azzurri scenderanno in campo alle ore 18.30 odierne in quel di Yerevan per affrontare il fanalino di coda del proprio raggruppamento, ancora a secco di punti dopo otto incontri disputati e capace di mettere a segno soltanto quattro gol a fronte di 23 subiti. Sulla carta dovrebbe essere un compito molto agevole per i ragazzi del CT Silvio Baldini, che hanno un obiettivo molto chiaro in testa: vincere con un ampio scarto di reti per poi giocarsi il primo posto nel gruppo E in occasione dello scontro diretto con la Polonia, previsto lunedì 5 ottobre a Pescara.

Al momento l’Italia si trova al secondo posto con 21 punti e una differenza reti di +20 (25 gol fatti e 5 subiti) dopo otto partite disputate: sette vittorie contro Montenegro, Svezia, Macedonia del Nord, Armenia e una sconfitta contro la Polonia, un 2-1 in trasferta che pone la nostra Nazionale alle spalle dei biancorossi, al comando a punteggio pieno con 27 punti e +24 di differenza reti (26-2) dopo nove incontri disputati (ieri sera hanno regolato la Svezia con un secco 3-0). Agli Europei si qualificheranno le prime classificate dei nove gironi e la miglior seconda classificata, mentre le altre seconde disputeranno un playoff.

Per sopravanzare gli avversari diretti, vincere il girone e volare agli Europei U21, l’Italia è di fronte a questa opzione: battere l’Armenia per 3-0 oggi pomeriggio e poi imporsi per 1-0 nello scontro diretto previsto tra quattro giorni. In questo modo gli azzurri volerebbero a quota 27 punti e aggancerebbero la Polonia, gli scontri diretti sarebbero in parità (1-2 e 1-0) e gli uomini di Baldini avrebbero una miglior differenza reti (+24 contro +23), meritandosi la qualificazione alla rassegna continentale di categoria, che tra l’altro metterà in palio i pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Servirebbe dunque un successo con almeno tre reti di scarto con l’Armenia per fare in modo che basti una vittoria con il minimo vantaggio contro la Polonia per assicurarsi il primo posto. In caso di affermazione con solo uno o due gol di margine allora occorrerebbe battere i biancorossi con almeno due gol di scarto.