Calcio
Calcio, Como ed Inter vittoriose in Champions League: completato il poker di successi delle italiane
L’Italia completa il poker di successi nella terza giornata della prima fase della Champions League 2026-2027 di calcio: dopo le affermazioni di Roma e Napoli di ieri, questa sera arrivano le vittorie di Como ed Inter, che si rilanciano dopo le sconfitte patite nel turno precedente.
Il Como liquida gli inglesi del Manchester United con un perentorio 4-1: nel primo tempo bastano 2′ ai lariani per sbloccare il risultato grazie a Nico Paz. Nella ripresa il Como dilaga: al 49′ Douvikas raddoppia, poi al 57′ Nico Paz firma la personale doppietta e chiude i conti. Al 76′ Ramon cala il poker dei lariani, infine in pieno recupero arriva il gol della bandiera degli ospiti con Zirkzee, che fissa lo score sul definitivo 4-1.
L’Inter soffre, resta in dieci, ma nonostante l’inferiorità numerica riesce a trovare il gol per battere gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, sconfitti per 1-0: Bastoni rimedia due gialli in 2′, tra il 66′ ed il 68′, ma in 10 contro 11 i nerazzurri riescono a siglare il gol della vittoria con Carlos Augusto, che al 77′ firma la rete decisiva per l’1-0 finale.
Negli altri match della serata restano a punteggio pieno l’Aston Villa, che supera il Viking per 3-1, il Real Madrid, che liquida il Lipsia con un netto 4-1, ed il Betis, che piega il Feyenoord per 1-0. Il big match di serata tra Bayern Monaco ed Arsenal finisce in parità sul 2-2, mentre sale a quota 6 il Club Brugge, che regola il Lens per 3-0. Primi punti, infine, per il Galatasaray, che passa in casa del Lilla per 2-4, e per il LASK, corsaro in casa dello Sporting Lisbona per 2-3.
CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027
Risultati terza giornata (tra parentesi i punti in classifica)
Fenerbahçe (2)-Slavia Praga (1) 2-2 ieri
Sabah Baku (3)-Borussia Dortmund (6) 1-2 ieri
Porto (0)-Psv Eindhoven (4) 0-1 ieri
Liverpool (9)-Villarreal (3) 4-3 ieri
Manchester City (6)-AEK Atene (3) 5-1 ieri
Napoli (3)-Bodo/Glimt (3) 4-3 ieri
Paris SG (9)-Barcellona (6) 4-2 ieri
Roma (4)-Slovan Bratislava (0) 4-0 ieri
Stoccarda (7)-Atl. Madrid (4) 1-1 ieri
Como (6)-Manchester Utd (3) 4-1
Lilla (0)-Galatasaray (3) 2-4
Aston Villa (9)-Viking (1) 3-1
Bayern Monaco (5)-Arsenal (7) 2-2
Betis (9)-Feyenoord (3) 1-0
Club Brugge (6)-Lens (3) 3-0
Inter (3)-Shakhtar Donetsk (4) 1-0
Real Madrid (9)-Lipsia (3) 4-1
Sporting Lisbona (6)-LASK (3) 2-3