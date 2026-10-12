Calcio, Atalanta e Torino ritrovano la vittoria in casa nei posticipi della sesta giornata di Serie A

Va ufficialmente in archivio con due vittorie casalinghe il programma della sesta giornata del girone d’andata della Serie A 2026-2027 di calcio maschile, la prima dopo tre settimane di sosta per dare spazio alla finestra delle nazionali. Nei prossimi giorni i riflettori saranno puntati sulle coppe europee, mentre il settimo turno del campionato partirà venerdì sera.

Il primo dei due posticipi odierni ha visto la vittoria dell’Atalanta di Maurizio Sarri, tornata a sorridere dopo tre sconfitte consecutive in Serie A con un netto 3-1 rifilato al Venezia tra le mura amiche della New Balance Arena di Bergamo grazie al gol di Kessie e alla doppietta di Krstovic nel primo tempo, mentre dall’altra parte è stata ininfluente la rete di Hainaut al 37′.

La Dea sale così al decimo posto in classifica con 9 punti, a -4 dalla quarta piazza del Cagliari, mentre i veneti collezionano il sesto ko di fila e restano fermi a zero punti. In serata è arrivato poi il secondo successo stagionale del Torino, che si è imposto in casa allo stadio Olimpico per 2-1 sull’Udinese con i gol di Braganca e Kulenovic dopo il provvisorio 1-1 firmato da Ekkelenkamp al 43′.

I granata lasciano per il momento la zona rossa della graduatoria e si attestano al dodicesimo posto con 7 punti, a +3 sul gruppone che va dalla quindicesima alla diciannovesima in cui figura anche l’Udinese (alla quarta sconfitta di seguito).