Calcio a 5, Napoli batte L84 nel 5° turno di Serie A. Sala Consilina in gran spolvero

Si è chiuso il quinto turno della Regular Season della Serie A di calcio a 5, una giornata ricca di gol e risultati importanti per la classifica. Il Napoli Futsal consolida il primato grazie al successo sulla L84 Torino, mentre lo Sporting Sala Consilina si impone con un netto 7-3 sul Capurso. Spettacolo a Giovinazzo, dove Defender e Feldi Eboli pareggiano 6-6, mentre arrivano vittorie preziose per Came Treviso, Roma 1927 e Active Network.

Prestazione convincente dell’Active Network, che supera nettamente il Vinumitaly Petrarca (7-1) e conquista tre punti importanti. Protagonista assoluto Ducci, autore di una tripletta con le reti al 19′, 34′ e 37′. Doppietta per Chino, a segno al 33′ e al 38′, mentre Gabriel al 25′ e Guerini al 7′ completano il tabellino dei padroni di casa. Per il Petrarca arriva una sconfitta pesante che lascia la squadra veneta all’ultimo posto con un solo punto.

È la partita più spettacolare del turno. Giovinazzo e Feldi Eboli (6-6) danno vita a un confronto ricco di emozioni, chiuso con sei reti per parte. Tra i protagonisti spicca Echavarria, autore di una doppietta per gli ospiti, mentre Cutrignelli realizza due gol per i pugliesi. Un pareggio che consente alla Feldi di salire a sette punti e al Giovinazzo di raggiungere quota quattro, anche se entrambe le squadre avrebbero avuto bisogno di una vittoria per migliorare la propria posizione.

Vittoria di misura (2-1) per il Came Treviso, che supera la Fortitudo Pomezia e si conferma nelle zone alte della classifica. La squadra veneta conquista tre punti preziosi e sale a quota 10, consolidando il quinto posto. Per la Fortitudo, invece, continua il momento difficile: la formazione laziale resta a due punti e non ha ancora ottenuto una vittoria in campionato.

Il Napoli Futsal lancia un altro segnale importante al campionato, battendo la L84 Torino per 5-2. Turmena apre le marcature al 10′, poi Arillo si prende la scena con una doppietta, andando a segno al 26′ e al 32′. Completano il successo le reti di Salas e Bocao, mentre per i piemontesi segna Tuli. Con questa vittoria il Napoli sale a 13 punti e mantiene la vetta della classifica, confermandosi anche il miglior attacco tra le squadre che hanno disputato cinque partite, con 30 gol realizzati.

Successo prezioso per la Roma 1927, che supera il Benevento 2-1 in una gara equilibrata. Pietrasanta porta avanti i giallorossi al 14′, Fortino firma il pareggio campano al 31′, ma Rizzi al 35′ trova la rete decisiva. La Roma raggiunge così quota sette punti, agganciando la Feldi Eboli, mentre il Benevento rimane a sei.

Grande prova offensiva dello Sporting Sala Consilina, che supera il Capurso con sette reti e resta agganciato al gruppo di testa. Walex è il protagonista della serata con una tripletta, mentre Brunelli firma una doppietta. A completare il tabellino dei campani è Biscossi; per il Capurso vanno a segno Fatiguso, Taborda e Lachag. Con questo successo lo Sporting raggiunge 12 punti e si conferma al terzo posto, mentre il Capurso resta a quota tre.

RISULTATI 5° TURNO SERIE A CALCIO A 5

Active Network – Vinumitaly Petrarca 7-1

Defender Giovinazzo – Feldi Eboli 6-6

Came Treviso – Fortitudo Pomezia 2-1

Napoli Futsal – L84 Torino 5-2

Roma 1927 – Benevento 5 2-1

Sporting Sala Consilina – Capurso 7-3