Calcio a 5: l’Italia vuole partire bene contro la Georgia. Primo passo verso i Mondiali 2028

Un passo da non sbagliare per iniziare al meglio il percorso che porta ai Mondiali 2028 di calcio a 5. La nazionale italiana di futsal è chiamata a giocare la prima gara del proprio girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, evento da cui manca da 2016.

Al Palasport di Rende c’è da affrontare, martedì 20 ottobre alle ore 20.30 in un palazzetto sold out, la Georgia: avversaria abbordabile per gli uomini del ct Salvo Samperi, ma non per questo da sottovalutare.

Samperi e compagni, in questo incontro valido per la prima giornata del Gruppo 10 del Main Round, dovranno partire inseguendo perché lo scorso 14 ottobre proprio i caucasici sono stati sconfitti 2-3 in casa del Kosovo, terzo elemento di questo mini-gruppo, nel quale arrivare primi diventa fondamentale se si vuole proseguire poi verso il prossimo step che mira ai Mondiali.

Identità, carattere, organizzazione e concretezza: “ingredienti” che non potranno mancare nella ricetta azzurra di domani sera, per un gruppo che dovrà fare a meno di Francesco Liberti e che troverà disponibilità nel sostituito Antonio Molaro.

Il ct Salvo Samperi: “Arriviamo a questa prima partita del Main Round con 27,5 anni di media, quasi cinque anni più bassa rispetto ai 32,3 con cui ci siamo presentati a Lubiana (rispetto agli Europei, ndr). Abbiamo grande fiducia in questo gruppo. Una fiducia dovuta al lavoro fatto, a una squadra coesa che ha una base solida; ripartiamo da giocatori esperti con un mix di giovani”.

Il capitano Carmelo Musumeci: “Siamo una squadra dedita al lavoro, con una grande unione. Questo non ci garantirà la qualificazione, ma è un’ottima base da cui partire. Conosciamo bene l’importanza di queste partite, puntiamo al Mondiale che ci manca da troppo tempo”.