Calcio a 5: l’Italia femminile rifila un poker alla Francia e avvicina tantissimo gli Europei

Una larga vittoria e un piccolo aiuto dagli altri campi: la nazionale italiana femminile di calcio a 5 vede vicinissima la qualificazione diretta agli Europei 2027, al termine del suo cammino nel Gruppo 3 dell’Elite Round giocato in Slovenia. Le azzurre battendo infatti 4-0 la Francia si sono inserite fra le due migliori seconde dei quattro gironi e ora dovranno attendere la certificazione del loro pass per il torneo continentale, avendo beneficiato anche del 3-3 del Gruppo 4 fra Polonia e Ucraina.

LA CRONACA

A Lasko di fatto non c’è mai partita fra Italia e Francia. Le donne allenate dal ct Alfredo Paniccia sono più forti e lo dimostrano praticamente da subito: dopo poco più di un minuto arriva infatti la rete di Bettioli che apre le marcature, all’interno di un primo tempo che dopo il quarto d’ora vede andare a referto anche Boutimah. Sembra tutto apparecchiato per il 2-0, ma a cavallo dei due tempi si scatena Renatinha.

Prima dell’intervallo la zampata del 3-0 e dopo il break l’acuto del 4-0 che chiude i conti e regala alle azzurre un’importante vittoria e una differenza reti complessiva nelle tre partite di +6.

Al momento, in attesa che domani si giochi Portogallo-Finlandia, l’Italia rientrerebbe fra le due migliori seconde che, al pari delle vincitrici di ogni singolo girone, avrebbero diritto al pass per gli Europei 2027. Ci sarà da aspettare qualche ora, considerando anche la gara in corso fra Slovacchia e Ungheria, ma quanto mostrato dall’Italia è stato sicuramente di alto spessore.

WOMEN’S FUTSAL EURO

Gruppo 1: Cechia, Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo

Gruppo 2: Bosnia ed Erzegovina, Ungheria, Slovacchia, Svezia

Gruppo 3: Spagna, Francia, Italia, Slovenia

Gruppo 4: Belgio, Norvegia, Polonia, Ucraina

Il programma gare del Gruppo 3

Prima giornata, mercoledì 7 ottobre

Spagna-Francia 5-2

Italia-Slovenia 3-0

Seconda giornata, giovedì 8 ottobre

Italia-Spagna 1-2

Slovenia-Francia 1-5

Terza giornata, sabato 10 ottobre

Italia-Francia 4-0

Spagna-Slovenia, in corso

La classifica del girone

Spagna* 6 (+4), Italia 6 (+6), Francia 3 (+1), Slovenia* 0 (-7)