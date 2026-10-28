Calcio a 5
Calcio a 5: la Serie A è pronta a tornare con il suo settimo turno
Non c’è sosta nel pianeta futsal. La Serie A 2026-2027 di calcio a 5 è pronta infatti a tornare in scena con il settimo turno della stagione regolare, in un quadro che non vedrà protagonista la L84 Torino che nel frattempo sarà impegnata nell’ospitare il Main Round della UEFA Futsal Champions League.
Tutte le in programma si giocheranno venerdì 30 ottobre: ad aprire la serata alle ore 19.00 sarà lo scontro fra Came Treviso e Capurso, mentre alle 20.00 altro duello sull’asse veneto-pugliese con Giovinazzo-Petrarca.
Alle 20.30 la capolista Meta Catania ospiterà la Feldi Eboli, in contemporanea ad un interessante Roma-Napoli e a una partita pesantissima già da ora, in ottica salvezza, fra Sandro Abate e Fortitudo Pomezia.
A completare il quadro, sempre dalle ore 20.30, fra Sporting Sala Consilina e Benevento. Il recupero infine della gara della L84 Torino, contro l’Active Network, è previsto in data 17 novembre dalle ore 19.00.