Calcio a 5, L84 e Meta Catania ancora a punteggio pieno nel 4° turno di Serie A

La Regular Season di Serie A comincia a delineare i primi equilibri. Dopo quattro turni, L84 Torino e Meta Catania hanno già scavato un piccolo solco: entrambe viaggiano a punteggio pieno e confermano il ruolo di protagoniste dopo la finale scudetto della scorsa stagione. Alle loro spalle resiste il Napoli, ancora senza sconfitte.

La capolista L84 ha superato uno dei primi esami importanti della stagione. Il 5-1 allo Sporting Sala Consilina vale il quarto successo consecutivo e conferma la solidità dei campioni d’Italia anche nello scontro diretto.

La Meta Catania ha invece scelto la via della goleada. La Roma non è riuscita a contenere i rossazzurri, che hanno chiuso la sfida sul 8-0, distribuendo le reti tra otto giocatori diversi.

Il Napoli resta agganciato al gruppo di testa grazie al successo sul Benevento. I partenopei hanno dovuto reagire all’iniziale vantaggio giallorosso, ma hanno poi preso il controllo della partita fino al 5-1 finale. Segnali importanti anche da Eboli. La Feldi interrompe la striscia di due sconfitte imponendosi 7-4 sul Sandro Abate in un derby ricco di gol e ribaltamenti.

Una delle rimonte più significative del turno arriva dalla Puglia. Il Global Work Capurso, sotto 1-3 contro l’Active Network, cambia completamente volto alla partita e trova quattro reti che valgono il sorpasso. Il 6-5 conclusivo consegna ai padroni di casa il primo successo del campionato.

La giornata registra anche un risultato destinato a rimanere negli archivi del club pugliese. Il Defender Giovinazzo espugna Pomezia per 3-2 e conquista la prima vittoria della propria storia in Serie A. Il gol decisivo arriva a meno di un minuto dalla sirena, dopo che i padroni di casa avevano trovato il pareggio nel finale.

A Padova, invece, il derby veneto tra Vinumitaly Petrarca e Came Treviso termina 2-2. I padroni di casa recuperano lo svantaggio nella ripresa con il portiere di movimento, trovando in pochi minuti le reti che valgono il primo risultato utile della stagione.