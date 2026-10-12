Calcio a 5: Italia femminile, missione compiuta! Meritatissima la qualificazione agli Europei 2027

Dopo aver partecipato alla prima storica edizione dei Mondiali nel 2025, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 si prende un’altra importante qualificazione: quella ai “nuovi” Europei femminili di futsal, che si giocheranno nel 2027 (per la prima volta allargati a 8 squadre).

Il cambio di ct, da Francesca Salvatore ad Alfredo Paniccia, ha dato continuità a un gruppo prima e a una squadra poi che conosce perfettamente la sua identità e che vuole mostrare continui progressi.

L’Elite Round giocato a Lasko, ne è stata prova lampante: vittorie larghe e con sicurezza contro due avversarie inferiori, ma non per questo sottovalutare, come Slovenia (3-0) e Francia (4-0) e una sconfitta – di misura, importante anche in ottica differenza reti – contro la super favorita Spagna (1-2), utile comunque per far vedere che le azzurre si stanno avvicinando sempre di più al futsal della penisola iberica; non solo quello delle Furie Rosse, ma anche del Portogallo.

Ora la visione si sposta inevitabilmente avanti: gli Europei si giocheranno in Croazia dal 14 al 21 settembre 2027 e l’Italia, senza nascondersi, potrà pensare a cullare chance di medaglia nella rassegna continentale.

Paniccia e le sue donne avranno tempo di radunarsi, allenarsi, testarsi e poi arrivare sul main stage con le idee chiare per andare a cogliere un risultato che sarebbe storico, così come le partecipazioni elencate sopra, e darebbe grande lustro a un comparto come quello femminile che non ha mai smesso di lavorare per crescere.