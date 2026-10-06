Calcio a 5: Italia femminile, l’Elite Round vale la qualificazione agli Europei 2027

Un nuovo ciclo, guidato dal ct Alfredo Paniccia, con la voglia di giocare e provare a stupire come sempre. La nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a tornare in campo in una serie di impegni ufficiali ravvicinati per giocarsi le sue carte nell’Elite Round di qualificazione verso gli Europei 2027.

Ci si gioca tutto a Lasko, in Slovenia, dove le azzurre – in un gruppo ridotto a 15 unità (14 giocatrici + un terzo portiere che rimarrà aggregato alla squadra) – affronteranno fra il 7 e il 10 ottobre tre formazioni.

Prima le padrone di casa balcaniche, domani 7 ottobre alle ore 19, poi la fortissima Spagna, giovedì 8 ottobre alle ore 16.30, e infine la Francia, sabato 10 ottobre alle ore 15.00

Ad andare direttamente agli Europei saranno le prime classificate di ognuna delle 4 pool che giocheranno in questo fine settimana – l’Italia è nel Gruppo 3 -, così come le due migliori seconde, mentre le due peggiori seconde affronteranno a novembre un turno di spareggio. La Croazia è qualificata di diritto, perché organizzerà l’evento dell’anno prossimo.

Di seguito l’elenco delle convocate, la composizione dei gruppi per l’Elite Round di qualificazione agli Europei 2027 femminili di calcio a 5 e il programma della Pool 3 di cui fa parte l’Italia.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Denise Carturan (Bitonto), Anthea Polloni (Women Roma), Ana Sestari (Falconara);

Giocatrici di movimento: Renata Adamatti (CMB), Cecilia Barca (Lazio), Brenda Bettioli (TikiTaka Adriatica), Sara Boutimah (CMB), Ludovica Coppari (TikiTaka Adriatica), Rafaela Dal’Maz (Estrela Revoltosa Verin), Rebecca De Siena (TikiTaka Adriatica), Erika Ferrara (Falconara), Greta Ghilardi (Bitonto), Nicoletta Mansueto (TikiTaka Adriatica), Gaby Vanelli (SL Benfica), Alice Virdis (Cagliari).

Staff – Tecnico: Alfredo Paniccia; Capodelegazione: Stefano Castiglia; Coordinatore area tecnica: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Giulia Lisi; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Match analyst: Riccardo Manno; Medici: Pierluigi Martinelli, Giuseppe Maccauro; Fisioterapista: Daniela Grande; Nutrizionista: Jacopo Tadini.

WOMEN’S FUTSAL EURO

Gruppo 1: Cechia, Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo

Gruppo 2: Bosnia ed Herzegovina, Ungheria, Slovacchia, Svezia

Gruppo 3: Spagna, Francia, Italia, Slovenia

Gruppo 4: Belgio, Norvegia, Polonia, Ucraina

Il programma gare del Gruppo 3

Prima giornata, mercoledì 7 ottobre

Spagna-Francia, ore 16.30

Italia-Slovenia, ore 19

Seconda giornata, giovedì 8 ottobre

Italia-Spagna, ore 16.30

Slovenia-Francia, ore 19

Terza giornata, sabato 10 ottobre

Francia-Italia, ore 15

Slovenia-Spagna, ore 17.30